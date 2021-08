‘Bankalara günde 13 lira borçlanıyoruz’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların bankalara ve finans şirketlerine olan borçlarının her hafta ortalama 7.5 milyar lira arttığını belirterek, “Bu rakam her bir vatandaşın bankalara günde ortalama 13 lira borçlandığını gösteriyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomi dünyasındaki verilerden derlediği bilgiler doğrultusunda, borç yükü altında yaşayan vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

‘HAFTALIK BORÇ ARTIŞI 7.5 MİLYAR TL’

Gürer, vatandaşların bankalara ve finans şirketlerine olan haftalık borç hareketliliğine ilişkin istatistiki veriler üzerinden yaptığı değerlendirmede, 6-13 Ağustos tarihleri arasında, vatandaşların bankalara ve finans şirketlerine olan borçlarının 7,5 milyar TL arttığına vurgu yaptı.

‘SAAT BAŞI 60 KURUŞ BORÇLANIYORUZ’

7,5 milyar lira olarak artan bir haftalık borcun 83 milyon yurttaşa yayıldığında her yurttaşın, her hafta ortalama 90 lira borçlandığına işaret eden Gürer, “Rakamı güne böldüğümüzde, finans şirketlerine ve bankalara, her yurttaşımız nerede ise günde ortalama 13 lira borçlanıyor. Her vatandaş saat başı 60 kuruş borca giriyor” diye konuştu.

‘İCRALIK VATANDAŞ MAĞDUR’

Gürer, resmi verilerden elde edilen sonuçlara göre, 6-13 Ağustos tarihleri arasında 7,5 milyar TL daha artarak, 931,8 milyar liraya yükselen borcun 20,2 milyar TL'sinin vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluştuğuna da vurgu yaptı.

‘TOPLAM BORÇ 988,5 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ’

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlarının da 14,8 milyar TL'sinin tüketici kredilerinden, 5,4 milyar TL'sinin de kredi kartlarından olmak üzere toplam 20,2 milyar lira düzeyinde olduğunu söyleyen Gürer, vatandaşların taksitli konut alımları nedeniyle Toplu Konut İdaresine (TOKİ) olan borçlarının 26,4 milyar TL düzeyinde bulunduğunu, böylece vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan toplam borcunun ise 988,5 milyar TL olduğunu kaydetti.

‘EKONOMİK KRİZLER, VATANDAŞI BORCA SOKTU’

998,5 milyar TL olan toplam borcu yine 83 milyon nüfusa bölündüğünde her bir vatandaşın ortalama 12 bin TL borcunun bulunduğuna işaret eden CHP Milletvekili Gürer, “Ekonomik krizler, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon vatandaşı borca alıştırdı. İnsanlar imkan buldukça, bankalardan ve finans şirketlerinden yüksek faizle kredi çekip hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Ancak borç üstüne borç yapan çok sayıda vatandaş da ne yazık ki borcunu ödeyemediği için icralık duruma düşüyor. Ailelerde sorunlar artıyor. Boşanmalar giderek katlanıyor. Geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. 83 milyon nüfusa ek olarak, mülteci ve göç ile gelenlerin varlığı da paylaşımda sorunlara yenilerini ekliyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle, elektrik, ısınma, gıda ve giyecek gibi zorunlu giderleri karşılama konusunda dar ve sabit gelirli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. En azından bu dönemde asgari ücret tutarı vergi dışı bırakılsın ” şeklinde konuştu.