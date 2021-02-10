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BDDK’dan altın düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalarca toplanan fiziki altınların değerlemesine esas olacak asgari milyem değerlerini belirledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:30, 10/02/2021
Haberler Ekonomi
BDDK’dan altın düzenlemesi

BDDK’dan bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin düzenleme Remi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerlenecek.

Değerleme işlemine ilişkin, içeriğinde asgari olarak, değerlemeye konu her bir parçanın; ayırt edici/tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenerek, bu tutanağın bir örneği müşteriye verilecek.

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Yayınlanma Tarihi:12:26,