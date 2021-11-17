Başkanlık sisteminde dolar ve altın uçtu

Erdoğan başkanlık sisteminin ekonomide büyük bir sıçrama yaratacağını vadetmişti. Ancak son 3 yılda sürekli artan enflasyon, döviz kurları ve altın oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türk tipi başkanlık Türkiye ekonomisini uçuracak” sözünü tuttu. Türkiye ekonomisi başkanlık sistemi ile yönetilen son 3 yılda ağır tahribata uğradı. Ekonomik veriler dip yaparken, faiz, dolar ve Euro adeta uçuşa geçti. TL dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetti. Değersiz TL ve enflasyon sarmalı halkı giderek yoksullaştırırken, bağımsızlığını tamamen kaybeden Merkez Bankası (TCMB) izlemekle yetiniyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Türkiye'nin ilk başkanını seçtiği 24 Haziran 2018 seçimlerine gidilen süreçte, gerek Erdoğan gerekse kurmayları başkanlık sisteminin ekonomide büyük bir sıçrama yaratacağını söylüyordu. Ancak Türkiye'nin resmen başkanlık sistemi ile yönetildiği son 3 yılda sıçrayan enflasyon, döviz kurları ve işsizlik oldu. Ekonomideki gelişmeler, “Başkanlık sistemi ile ekonomi ivme kazanacak” sözünü boşa çıkardı. 9 Temmuz 2018'de başlayan başkanlık sisteminin ardından kısa bir sürede dolar kuru 5 TL'yi aştı. 16 Kasım 2018'de 5.34 TL olan dolar kuru dün 10.44 TL'ye, 6.07 TL olan Euro kuru ise 11.86 TL'ye yükseldi. Dolar kurunun 3 yıllık artışı yüzde 95.5 olurken, Euro yüzde 95.4 yükseldi. Gram altın Kasım 2018'de 208 TL iken yüzde 197'lik ciddi bir artışla 617 TL ile rekor kırdı. 2018 Ağustos'undan sonra hızla yükselen enflasyon ise Ekim 2021'de yüzde 20'ye dayandı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veri ile gerçek enflasyon arasındaki fark giderek açıldı ve alternatif hesaplamalar ortaya çıktı. Akademisyenlerden ve eski bürokratlardan oluşan ENAGRUP, ekimde yıllık enflasyonu yüzde 49.87 olarak açıkladı.

Merkez Bankası bağımsızlığını kaybetti

Başkanlık sisteminin ekonomi hayatına etkisine dair önemli örneklerden biri de Merkez Bankası'nda yaşandı. Yüksek faize karşı olduğunu sık sık tekrar eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl 10 aylık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde 4 Merkez Bankası Başkanı ile çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlangıcında yüzde 18 olan faizler günümüz itibarıyla yüzde 16 düzeyinde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlangıcında enflasyon ise yüzde 15.85 seviyesindeydi.