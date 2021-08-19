Bayramda vatandaş kartla 14,5 milyar TL harcama yaptı

BKM verilerine göre, vatandaşın bu yıl Kurban Bayramı'nda yaptığı kartlı ödemeler geçen yılki bayram dönemine göre yüzde 36 büyüyerek 14.5 milyar TL'ye çıktı.

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Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2021 Temmuz’da kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyüyerek 151 milyar TL'ye ulaştı.

19-23 Temmuz tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı süresince kartlarla 14.5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu yılki Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin geçen yılki Kurban Bayramı'na göre yüzde 36 arttığı görüldü.

Kurban Bayramı'nda yapılan en fazla kartlı ödeme yüzde 31 pay ile “market-gıda” sektöründe gerçekleşti.

Bu sektörü yüzde 11 pay ile “akaryakıt istasyonları” ve yüzde 9 pay ile “giyim ve aksesuar” sektörleri takip ederken; yüzde 9 pay ile “yemek” ve yüzde 7 pay ile “elektronik eşya” sektörü Kurban Bayramı süresince en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.

TOPLAM KART SAYISI YÜZDE 11 ARTTI

Veriler 2020 Temmuz ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 42'lik artış yaşandığı belirlendi. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 273.7 milyon adede ulaştı.

BKM’ye göre, 2021 Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de 80.4 milyon adet kredi kartı, 142.3 milyon adet banka kartı ve 51 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

MTV ÖDEMELERİNİN ÇOĞU İNTERNETTEN

Öte yandan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan “Kamu-Vergi Ödemeleri” sektöründe, bu yıl son ödeme tarihinin 2 Ağustos'a kadar uzatılmasıyla beraber 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 7.7 milyar TL'lik ödeme yapıldı.

Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 49'luk bir büyüme anlamına gelirken, ortalama işlem tutarı 635 TL oldu.

Kartlarla yapılan Kamu-Vergi ödeme tutarının yüzde 57'sinde internetten ödeme tercih edildi, yani her 5 TL kartlı Kamu-Vergi ödemesinin 3 TL'si internetten yapıldı.

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