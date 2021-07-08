Bedelli askerlik 2 yılda yüzde 38 zamlandı

Bedelli askerlik tutarı son gelen zamla birlikte 43 bin 150 liraya çıktı. Bedelli askerliğin kalıcı olarak kanunlaştığı 2019 yılından beri bedelli askerlik ücretindeki artış yaklaşık yüzde 38 oldu.

31 BİN 343’TEN 43 BİN 150’YE ÇIKTI

2019 haziranında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, “Açıklanan memur aylık katsayısına göre 01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarı 43.151,28 Türk lirası olarak, dövizle askerlik hizmeti kapsamından ödenecek döviz miktarı ise 43.151,28 Türk lirasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

KIŞLA ZORUNLULUĞU DA VAR

2011’de, 2014’te ve 2018’de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011’de 30 bin TL, 2014’te 18 bin TL ve 2018’de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014’teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018’deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.

İlginizi Çekebilir Bedelli askerlik ücreti ne kadar, 2021 ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı