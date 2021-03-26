Belediye yardımlarına yeni bir kıskaç getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak yayımlanan “Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ”le belediye şirketleri de iktidarın yakın takibine alındı. Tebliğde, kamu sektöründe şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasının, bu bağlamda kamu işletmelerinin faaliyetlerinin etkin şekilde izlenebilmesi için konuya ilişkin verilerin toplanması/derlenmesi ve raporlanmasının usul esaslarının belirlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Sorumluluğunu yerine getirmeyen belediye şirketleri denetime de tabi tutulacak.

Mülkiye Başmüfettişi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Danışmanı tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan düzenlemeyle ilgili şunları söyledi: “Belediye şirketleri siyasi iktidar/Hükümet adına ticari faaliyette bulunan kamu iktisadi işletmeleri (KİT) gibi değerlendiriliyor. Böylelikle belediyelerin kanunla tanımlanmış olan ‘Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından belirlenerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olduğu' özelliği gerçeği göz ardı edildi.”

İhtiyaç sahiplerine değişik isimler adı altında 44 ayrı kalem üzerinden yardımda bulunuluyor. Belediyeler de yardım yapıyor. Yardımların tek elden yapılması ve bunun kaymakamlar üzerinden gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Tüm yardımların tek elden yapılması durumunda, CHP'li belediyelerin yaptığı yardımlar artık görünmeyecek ve bunlar AKP'nin yaptığı yardımlar olarak gösterileceği belirtildi.