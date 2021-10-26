Benzin fiyatları ne kadar? Benzin fiyatlarına zam üstüne zam

Dolar kurunda yaşanan sert yükseliş ile benzin fiyatları artmaya devam ediyor. Dün benzin fiyatlarına 44 kuruş zam yapılacağının açıklanmasının ardından bugün de 28 kuruş olmak üzere bir zam daha geldiği duyuruldu. Benzin fiyatları İstanbul'da 8,68 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 8,78 TL'ye yükselmiş olacak.

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Benzine ardı ardına gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bugün 44 kuruş zamlanan benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş daha zam kararı alındı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Dün gece yarısından itibaren litre fiyatı 44 kuruş zamlanan benzine bir zam daha kararı alındı.

Sozcu.com.tr'nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 28 kuruş zamlanacak.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,68 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 8,78 TL’ye yükselmiş olacak.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

LPG ve motorinde olduğu gibi benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

İKİ GÜNDE 72 KURUŞ ZAMLANDI

Böylece benzinin litre fiyatı son iki günde 72 kuruş zamlanmış oldu.

Benzine 16 Ekim'de de 14 kuruş zam gelmişti. Böylece son 10 günde toplam benzin zammı 86 kuruş oldu.

LPG 20 GÜNDE 93 KURUŞ ZAMLANDI

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir'de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.

MOTORİNE 10 GÜNDE 87 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatı 19 Ekim’de 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,20 TL, Ankara’da ve İzmir’de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde benzin fiyatını aşmıştı.