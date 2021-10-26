Benzine bir zam daha

Bugün 44 kuruş zamlanan benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş daha zam kararı alındı.

Sozcu.com.tr

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TL’nin dolar karşısında sert değer kaybı, akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmeye devam ediyor.

Dün gece yarısından itibaren litre fiyatı 44 kuruş zamlanan benzine bir zam daha kararı alındı.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 28 kuruş zamlanacak.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,68 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 8,78 TL'ye yükselmiş olacak.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

LPG ve motorinde olduğu gibi benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

İKİ GÜNDE 72 KURUŞ ZAMLANDI

Böylece benzinin litre fiyatı son iki günde 72 kuruş zamlanmış oldu.

Benzine 16 Ekim’de de 14 kuruş zam gelmişti. Böylece son 10 günde toplam benzin zammı 86 kuruş oldu.

LPG 20 GÜNDE 93 KURUŞ ZAMLANDI

2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye 21 Ekim'de 22 kuruş daha zam gelmişti.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara’da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir’de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.

MOTORİNE 10 GÜNDE 87 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatı 19 Ekim'de 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,20 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde benzin fiyatını aşmıştı.

ÖTV SIFIRLANDI

Motorin, benzin ve LPG'de eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV sıfırlanmış durumda, bu nedenle zamların tamamı pompa fiyatına yansıyor.

Litre başına benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL olan maktu ÖTV, eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlanmış durumda.

Eylül başında 8,27 olan dolar/TL, enflasyon artarken ve dünyada para politikasında sıkılaşma adımları atılırken Merkez Bankası'nın sert faiz indirimleri ve büyükelçi kriziyle dün 9,85'i görerek rekor tazelemişti. Büyükelçi krizinin çözüm yolunda adım atılmasıyla kur 9,60’ın altına geriledi.

Geçen sene nisanda 20 doların altını gören Brent tipi petrolün varil fiyatı, son günlerde 85 dolar civarında hareket ediyor. Hem petrol hem de dolar/TL'deki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında güçlü zamları da beraberinde getiriyor.

AKARYAKIT SEKTÖRÜ ÇİFT HANEYE HAZIRLANIYOR

Dolar/TL'de çift haneye yaklaşılırken, akaryakıt sektörü de çift haneli benzin ve motorin fiyatları için hazırlıklara başladı.

Bayiler, litre fiyatlarının listelendiği tabelaları ikisi ana rakam, ikisi de virgül sonrası küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazırlamaya başladı.

Hem dolar ve petroldeki artış hem de hükümetin sıfır ÖTV uygulamasından vazgeçmesi ihtimali, akaryakıtta çift hanenin yakın zamanda görülebileceği beklentisi yaratmış oldu.

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