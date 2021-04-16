Berlin’de kiracılar sokaklara döküldü

Almanya’nın Berlin kentinde kiralara 2019’da getirilen üst sınır düzenlemesinin Federal Anayasa Mahkemesi tarafından iptali, kiracılar tarafından protesto edildi.

Berlin'de halkın konut kira bedellerinin yüksekliğine dönük yoğun tepkilerinin ardından Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller’den oluşan eyalet hükümeti 2019 yılında kiralara üst sınır getirmiş, beş yıl boyunca zam yapılmaması kararı alınmıştı.

Karardan rahatsız olan mülk sahipleri ve emlakçılar bu karara tepki göstermiş ve “devletin özel sektöre müdahalesi” olarak yorumlamışlardı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti (FDP) kira üst sınırının iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Almanya Federal Anayasa Mahkeme dün açıkladığı kararla kiralara üst sınır düzenlemesini bozmuştu. Düzenlemenin yasal olmadığını belirten mahkeme, eyaletlerin böyle bir yetkisi olmadığını belirtmişti.

2008 SONRASINDA KİRALAR İKİYE KATLANDI

Reuters’ın aktardığına göre, Berlin’de ortalama kira bedelleri, 2008-2020 döneminde ikiye katlandı. Ülkede bu süreçte enflasyon sıfıra yakındı.

Her yıl ülkenin diğer bölgelerinden 40 bin kişinin göç ettiği Berlin’de yaşayanların yüzde 85’inin kiracı olduğu belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına tepki gösteren Berlin’de senatör Sebastian Scheel, Twitter’dan yaptığı çağrıda, federal hükümeti etkili bir kira yasası çıkarmaya çağırdı.

HÜKÜMET: DAHA ÇOK KONUT YAPARAK ÇÖZÜN

Dünyanın birçok ülkesinde konut bir barınma hakkı olarak değil bir yatırım alanı olarak görüldüğü için hem konut fiyatları hem de kira bedelleri hızla artıyor. Birçok ülkede kiracılar, soruna çözüm bulunmasını talep ediyor.

Almanya’da hükümet, Berlin’deki sorunun kiralara üst sınır getirilerek daha fazla konut yapılarak çözülmesini öneriyor.

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