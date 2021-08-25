Beyaz eşya satışları temmuzda sert düştü

Beyaz eşya sektöründe Temmuz ayında iç satışlar altı ana ürün grubunda yüzde 31 düştü, ihracat yüzde 16 geriledi.

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar Temmuz’da geçen yıl aynı aya göre yüzde 31 düşüşle 628,313 adet oldu.

İhracat ise Temmuz’da yüzde 16 gerileyerek 1.73 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ise iç satışlar yüzde 15 artışla 5.26 milyon, ihracat da yüzde 35 yükselişle 14.5 milyon adet oldu.

“BAZ ETKİSİ GERİ ÇEKİLMEYE NEDEN OLDU”

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Temmuz sonuçlarındaki yüksek baz etkisine işaret ederek, “Türkiye beyaz eşya sanayi pandemi döneminde güçlü rakamlarla başarılı bir süreç geçirdi. Temmuz ayında ise yüksek baz etkisinin satışlarımız üzerindeki etkisini hissettik” dedi ve ekledi:

“Hammadde tedarikinde sıkıntılar yaşanan bu dönemde ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün rekabet gücünü koruması adına maliyet yükü oluşturacak ek vergilerin en azından geçici süre olarak kaldırılmasının rahatlatıcı bir adım olacağına inanıyoruz.” (REUTERS)

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