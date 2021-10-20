Beyaz eşyacılar ham madde ithalatındaki ek vergilerde düzenleme istiyor

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, çip krizinin yarattığı maliyetlerin yanı sıra enerjiden lojistiğe artan maliyetler karşısında zorlanan sanayicinin, hammadde ithalatında uygulanan ek vergilerde düzenleme istediğini söyledi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise, birkaç çelik ürününde geçici bir süre gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep etti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) 2021’in ilk 9 ayına ilişkin iç satış ve ihracat rakamlarını açıkladığı bir basın toplantısında sektördeki son gelişmelere ilişkin de açıklamalar yapıldı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, artan girdi ve hammadde fiyatlarının uluslararası rekabet güçlerini olumsuz etkilememesi için hammadde ithalatında uygulanan ek vergilerde düzenlemeye gidilmesini talep etti.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise, beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik tedariki ile ilgili yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.

Yavuz, “Sektörümüzün yoğun kullandığı birkaç çelik ürününde geçici bir süre gümrük vergilerinin kaldırılması yönünde talebimiz var. Böylece kaçınılamayan maliyet yükünün bir miktar azaltılması ve ihracatta rekabetçiliğimizin zarar görmemesi mümkün olabilecek” diye konuştu.

2022’NİN SON ÇEYREĞİNE KADAR DEVAM EDECEK

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, ham madde arz noktalarına uzaklık sebebiyle artan lojistik maliyetlerin, çip maliyeti, elektrik, doğalgaz, petrol ve çelik gibi birçok alanda fiyat artışları yarattığına dikkat çekti.

Dinçer, “Çip krizi mevcut süreçte hayatımızın bir gerçeği, tüm bilgiler doğrultusunda 2022'nin son çeyreğine kadar bu durumun içerisinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILMALI’

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise, sektörün karşılaştığı maliyet artışlarının bir kısmının küresel ölçekte pek çok sanayiyi etkilediğine vurgu yaptı.

“Çok sayıda ülke ulusal sanayinin rekabet gücünü koruyabilmek için küresel maliyetleri bertaraf edebilecek önlemler almaya çalışıyor” diyen Yavuz, “Örneğin, Çin ve Rusya çelik

ürünlerinde ihracatı azaltacak girişimlerde bulunarak ulusal sanayilerinin bu kritik

hammaddeden faydalanmasını sağlamaktadır” diye konuştu.

Bu bağlamda Türkiye’nin de beyaz eşya sanayinin yoğun kullandığı birkaç çelik ürününde geçici bir süre gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep eden Yavuz, “Böylece kaçınılamayan maliyet yükünün bir miktar azaltılması ve ihracatta rekabetçiliğimizin zarar görmemesi mümkün olabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

İÇ SATIŞLAR YÜZDE 12 ARTTI

Diğer yandan, TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya sektöründe iç satışlar 2021 Ocak-Eylül döneminde yüzde 12 arttı.

Eylül ayı ile birlikte yüksek baz etkisini hissetmeye başlayan sektör, maliyet artışlarını dengelemeye odaklandı.

Buna göre, eylül ayında 6 ana ürün bazında iç satışlar yüzde 12 artışla 772 bin adet civarında gerçekleşirken, ihracat da yüzde 5 artarak 2.34 milyon adet oldu.

Ocak-Eylül döneminde ise iç satışlar yüzde 12 artışla 6.7 milyon, ihracat da yüzde 28 artışla 19 milyon adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde üretim de yüzde 26 artarak 25.5 milyon adet oldu.

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