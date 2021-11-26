Bir ekmek zammı da Erzincan’dan

Ekmeğe bir zam da Erzincan'da yapıldı. 230 gram ekmeğin fiyatı 2 liradan 2.5 liraya yükseldi. Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, maliyetlerdeki artışın sürmesi halinde ekmeğe yeniden zam talebinde bulunacaklarının sinyalini verdi.

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Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, üretim maliyetlerinin artması üzerine ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Erzincan’da yapılan zamla 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'den 2.50 TL'ye çıktı.

‘YENİDEN ARTABİLİR’

Bedir Limon, maliyetlerdeki artışlar durmazsa yeni bir zammın daha gündeme geleceğini ifade etti.

Limon, 6 ay kadar önce 230 gram somun ekmeğin 2 TL'den satılmaya başladığını, geçen süre zarfında ekmek üretim maliyetlerinde önemli değişikliklerin meydana geldiğini ifade etti.

“50 kiloluk ekmeklik un 170 TL iken 260 TL'ye,12 kiloluk maya 95 TL iken 155 TL'ye, akaryakıt 7.41 TL iken şuan 8.95 TL'ye yükseldi” diyen Limon, “Aradan 1 hafta geçmesine rağmen un nakit fiyatı 350 TL'ye akaryakıt 9.95 TL çıktı. Bunun gibi giderler devamlı artmakta böyle giderse ekmek zammının kısa zamanda tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu. (İHA)



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