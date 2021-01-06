Bitcoin 35 bin doları da aştı

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle yeni yılın ilk saatlerinden itibaren tırmanışı hız kazanan Bitcoin, bugün erken saatlerde 35,587.66 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 11.23 artışla 35,160.42 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.08 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise 585.08 milyar dolardan, 653.7 milyar dolara yükseldi.

ALTIN İLE RAKABET EDEBİLECEK DURUMDA

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Chase’in stratejistlerine göre, Bitcoin, güvenli liman altın ile “ciddi bir şekilde rekabet” edebilecek durumda. Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan Chase stratejistleri, özel sektörün Bitcoin’e yaptığı toplam yatırımın mevcut durumda altına yapılan yatırıma denk olduğu bir senaryo çizdi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 5 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasındaki XRP de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 93 milyar dolarlık sıçramayla 947.07 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 44 milyar dolarlık düşüşle 136 milyar dolara indi.

Toplam 8,188 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,300 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69.2’sini Bitcoin oluşturuyordu. (DHA)



İlginizi Çekebilir Yeni güvenli liman: Bitcoin