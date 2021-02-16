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Bitcoin 50 bin doları aşarak rekor tazeledi

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri, bugün 50 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:48, 16/02/2021
Haberler Ekonomi
Bitcoin 50 bin doları aşarak rekor tazeledi

Kripto para birimi Bitcoin, bugün ilk kez 50 bin doları barajını aştı ve rekor tazeledi.

Çok dalgalı seyir izlemeye bugün de devam eden Bitcoin, gün içinde 47 bin doları gördükten sonra 50 bin 335 dolara kadar yükseldi.

27 Ocak’ta 30 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, sadece 20 günde yüzde 66 oranında değer kazanmış oldu.

Bitcoin’in yükselişnde dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın CEO’su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı ve sonrasında kurumsal yatırımcıların artan ilgisi oldu.

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