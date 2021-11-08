Bitcoin rekora koşuyor

Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı. Ethereum ise rekor tazeledi. Kripto piyasasındaki pozitif havanın altında Elon Musk'ın hisse satış planı olduğu belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bitcoin haftaya büyük yükselişle başlarken, 65 bin 600 doları aşarak tarihi zirvesine yaklaştı.

Geçen hafta yatay hareket eden Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı.

Bir önceki güne göre yüzde 5.3 değerlenen Bitcoin sabah saatlerinde 65 bin 620 doları gördü. Gün içinde yükselişi sürek Bitcoin 66 bin dolara çıktı. Bitcoin, 12 Ekim’de tarihi zirvesi olan 66 bin 930 doları görmüştü.

ETHEREUM REKOR TAZELEDİ

Bitcoin’den sonra en büyük kripto para birimi olan Ethereum da yüzde 3 değer kazanarak 4 bin 750 dolarla rekor tazeledi. Ethereum geçen hafta 4 bin 736 dolarla o güne kadarki rekor kırmıştı.

Ethereum, Ekim ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 59, Bitcoin ise yüzde 51 arttı.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Kripto piyasasındaki yükselişin sebebi olarak Elon Musk’ın 25 milyar dolarlık Tesla hissesini satacak olması gösteriliyor.

Musk Twitter’da hisse satışı için yaptığı anketin sonucu evet olarak çıktı ve Musk'ın hisse satışından sonra Bitcoin alacağı yönünde çıkan dedikodular kripto piyasalarında artışa sebep oldu.

‘ALTIN VE KRİPTO ÇEKİCİ’

Reuters’a konuşan çevrimiçi ticaret sağlayacısı IG Markets’in analisti Kyle Rodda, enflasyon nedeniyle düşen reel getirilerin altın ve kripto para gibi varlıkların çekiciliğini artırdığını ve sektördeki havanın da iyi olduğunu söyledi.

Rodda “Finans kurumları bunun bir parçası olmak istiyor, düzenleyiciler çok fazla sıkıştırmak istemiyor. Kripto paranın sistemin bir parçası olduğu ve onu kurtarmanın çok zor olacağı bükülme noktasını neredeyse geçtik” dedi.

İlginizi Çekebilir Miami ve New York'un belediye başkanları maaşlarını Bitcoin'le alacak

İlginizi Çekebilir JPMorgan: Bitcoin'in adil değeri 35 bin dolar