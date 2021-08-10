Bitcoin son 2,5 ayın zirvesinde

Önceki haftalarda yaşadığı 30 bin seviyelerini kıran Bitcoin, son 2,5 ayın zirvesinde. Dünyanın en büyük kripto para birimi, haftasonundan bu yana yükseliş trendine girmiş durumda.

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Dünyanın en çok işlem yapılan kripto parası olan Bitcoin, geçtiğimiz haftasonu 17 Mayıs'tan bu yana ilk kez 45 bin doların üzerini görmüştü. Dün ise 46 bin 60 doları gören Bitcoin geçen haftadan bu yana yüzde 17 civarında yükseliş kaydetti. Bitcoin’in bir gün içindeki artış oranı ise yüzde 8 oldu.

Dün sabah saatlerinde 43 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, gece saatlerinde tekrar 46 bin dolar seviyesini aştı. An itibariyle 46 bin doların hemen altında seyreden Bitcoin’in önümüzdeki dönemde yükseliş trendine devam edip etmeyeceği merak konusu.

DİĞER KRİPTOLAR DA YÜKSELDİ

Bitcoin’in dışındaki diğer kripto para birimleri de artışa geçmiş durumda. Geçtiğimiz haftaya göre yüzde 17’lik bir artış gösteren Bitcoin’in yanında Dash, Ether ve Litecoin de yüzde 5’in üzerinde artış gösterdi.

Uzun süredir 2300-2600 dolar aralığında işlem gören Ethereum gün içinde 3173 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Dijital para birimlerinin ağırlıkları ile yapılan bir hesaplama ile oluşturulan Bloomberg Kripto Endeksi de geçtiğimiz haftaya göre yüzde 8,1 artarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

SENATODA ANLAŞMA YÜKSELİŞ GETİRDİ

Kriptolardaki artış trendi, ABD senatosunda Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin kripto varlıkların vergilendirmeleri üzerinde uzlaşmaya varmasıyla başladı.

Senatör Pat Toomey konu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Bir kripto para biriminin gerçek komisyoncularının kim olduğuna ilişkin kurallar konusunda daha fazla netlik sağlamak için bir araya geldik” dedi. Toomey, “Kapsamlı veya radikal bir şey önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anlaşma, kripto para komisyoncularının yaptığı işlemleri devlete bildirmelerini gerektirecek bir düzenlemenin nasıl yapılacağı konusunda günlerce süren bir açmazı çözdü.

Düzenlemenin kripto para birimi komisyoncularına ilişkin kuralları belirleyip yazılım geliştirisi, kripto para işlem doğrulayıcısı veya diğer aracı olmayanları sistemin dışına çıkartmayı öngörüyor.

50 BİN KRİTİK EŞİK

Yükseliş trendi devam eden Bitcoin için analistler 50 bin dolar bandının zorlanabileceğini iddia ediyor.

Miller Tabak +Co Analisti Matt Maley, kötü günlerin geride kaldığını belirterek “Hareket hemen tersine dönmezse Bitcoin hızlı bir şekilde 50 bin doları görebilir. Burada da biraz dirençle karşılaşabilir” dedi.

Gözler kritik eşik 50 bin dolardayken Bloomberg’e konuşan OANDA Europe isimli yatırım şirketinin kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, “Bitcoin artık yükseliş bölgesine geri döndü, soru bu sefer ne kadar ileri gidebileceği” dedi.

TARİHİ ZİRVEDEN DÖNMÜŞTÜ

Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin 13 Nisan'da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış ancak bu zirvenin ardından satışlar gelmeye başlamıştı.

Bitcoin'in düşüşünde Çin'in kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalar, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını durdurması ve Elon Musk'ın Bitcoin'in çevreye yönelik zararlarına ilişkin eleştirileri etkili olmuştu. Ayrıca ABD ve Avrupa'da düzenleyici kurumların kripto paralar için verdiği düzenleme sinyalleri yatırımcıların kriptolara dair kuşkularının korunmasına neden oluyor.

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