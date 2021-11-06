Borsanın devleri kârlarını katladı: İşte rakamlar…

Borsa İstanbul'un devleri, 2021 yılının ilk 9 ayında yüksek kâr artışlarına imza attı. Geçen yıl pandemi etkisiyle zarar eden devler de bu yıl artıya geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de geniş kesimler enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle zorluk yaşarken dev şirketlerin 2021 yılı kâr artışları dikkat çekiyor.

Pandeminin etkili olduğu 2020 yılının ardından 2021’de ekonomi büyürken, Türkiye’nin dev şirketleri de kârlarını katladı.

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin çoğu üçüncü çeyrek bilançolarını açıklarken, piyasa değeri sıralamasında zirvede bulunan şirketlerin tamamında kâr artışları dikkat çekti.

FORD OTOSAN VE KOÇ İKİYE KATLADI

Borsanın en değerli şirketi konumundaki Ford Otosan’ın net dönem kârı 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artışla 4 milyar 711 milyon TL’ye yükseldi.

Ereğli Demir Çelik’in net kârı bu dönemde yüzde 627’lik yüksek artışla 11 milyar 263 milyon TL’ye yükselirken, Koç Holding yüzde 95’lik artışla toplamda 11 milyar 263 milyon TL’lik kâra imza attı.

Enka İnşaat bu dönemde yüzde 72’lik artışla net kârını 4 milyar 311 milyon TL’ye yükseltirken, Garanti Bankası da yüzde 73’lük artışla 8 milyar 984 milyon TL’lik rakama ulaştı.

ERDEMİR VE İSDEMİR’DEN YÜKSEK KÂR ARTIŞI

Bim henüz üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamazken, Erdemir gibi İskenderun Demir Çelik de yüksek bir kâr artışına imza attı ve yüzde 472’lik artışla 6 milyar 121 milyon TL’ye ulaştı.

Savunma sanayi şirketi Aselsan yüzde 5’lik artışla net kârını bu dönemde 3 milyar 135 milyon TL’ye taşırken, Turkcell yüzde 24’lük artışla 3 milyar 647 milyon TL’lik rakama ulaştı.

Geçen sene 9 ayda 2 milyar 870 milyon TL net zarar açıklayan Tüpraş, bu dönemde 1 milyar 992 milyon TL artıya geçerken, geçen sene zarar açıklayan Sasa Polyester de bu sene 9 ayda 1 milyar 407 milyon TL’lik net dönem kârı açıkladı.

TÜRK TELEKOM DA İKİYE KATLADI

Akbank’ın net dönem kârı yüzde 67 artışla 7 milyar 344 milyon TL’ye ulaşırken, Türk Telekom da yüzde 126’lık yüksek artışla kârını 4 milyar 678 milyon TL’ye taşıdı.

Koç Holding bünyesindeki bir başka şirket olan Tofaş bu dönemde yüzde 80’lik artışla net kârını 2 milyar 64 milyon TL’ye yükseltirken, İş Bankası’nın net dönem kârı da yüzde 40 artışla 8 milyar 228 milyon TL’ye ulaştı.

Şişe Cam yüzde 93’lük artışla 4 milyar 152 milyon TL’lik net kâr elde ederken, Yapı ve Kredi Bankası yüzde 61’lik artışla 6 milyar 932 milyon TL’lik rakama ulaştı.

THY BU DÖNEM KÂRA GEÇTİ

Bu dönemde Sabancı Holding net kârını yüzde 72 artışla 11 milyar 679 milyon TL’ye taşırken, geçen yıl 9 ayda pandemi etkisiyle 5 milyar 203 milyon TL zarar açıklayan Türk Hava Yolları bu yıl aynı dönemde 6 milyar 232 milyon TL’lik kâra imza attı.

Arçelik de bu dönemde yüzde 38’lik artışla 2 milyar 358 milyon TL’lik net kâr açıkladı.

İlginizi Çekebilir Merkez 300 puan faiz indirdi, ihtiyaç kredisi faizleri arttı

İlginizi Çekebilir Artık herkes altın ithal edebilecek

İlginizi Çekebilir Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 150 milyar liralık kara delik