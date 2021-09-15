Bütçe ağustosta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi ağustosta 40,8 milyar lira fazla, ocak-ağustos döneminde 37,5 milyar lira açık verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Ağustos dönemine ait Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu açıkladı.

Merkezi Yönetim bütçe gelirleri ağustosta 146,5 milyar lira, giderleri ise toplam 105,7 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 40,8 milyar lira fazla, ocak-ağustos döneminde 37,5 milyar lira açık verdi.

OCAK AĞUSTOS DÖNEMİ

Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 910,1 milyar TL, bütçe gelirleri 872,6 milyar TL ve bütçe açığı 37,5 milyar TL oldu.

Ayrıca, ağustosta faiz harcamaları 13 milyar 657 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 92 milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe 2021 Ağustos’ta 54.49 milyar TL faiz dışı fazla verdi. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 90.66 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı