Çek mağdurlarının sorunları Meclis’e taşındı

Çek mağdurları için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Ekonomik krizin faturası pandemi nedeniyle iş yapamayan, alacaklarını tahsil edemediği için borcunu ödeyemeyen, kimi iflas eden esnafa mı kesilmektedir?” diye sordu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, corona virüsü tedbirleri kapsamında bir açılan, bir kapanan ve borç yükü altında ezilen işletmelerin ayakta duramadığını, iflas ettiğini belirtti.

ESNAF SİFTAH YAPAMADI

Salgın sürecinde siftah bile yapamadan dükkanını kapatan esnafın çek taksitlerini ödeyemediğini söyleyen Bulut, “26 Mart 2021 tarihi itibarıyla tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da birini ödeme zorunluluğu getiren uygulama durdurulmuş ve yeni bir düzenlemeye gidilmemiştir. Pandemiden dolayı zaten iş yapamayan, alacaklarını tahsil edemeyen esnaf çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da birini dahi ödeyememiştir” dedi.

DOSYA SAYISI 250 BİN

Karşılıksız çekte dosya sayısının 250 bini bulduğu ülkemizde karşılıksız bir çeke 3 yıl, karşılıksız çekin birden fazla olması halinde toplam 5 yıla kadar hapis cezası verilebildiğini kaydeden Bulut, vadesi gelen çekini zamanında ödeyemeyen esnafın adli para cezasına çarptırıldığını, hem alacaklıya, hem de icra dosyası için ödeme yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

KİMSE BORCU YÜZÜNDEN HAPSEDİLEMEZ

Anayasa'nın “kimse borcu yüzünden hapsedilemez” hükmünü barındırmasına rağmen binlerce esnafın hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Bulut, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yanıtlanması istemiyle, “TBMM'de Mart 2020 yılında kabul edilen torba yasayla kaç iş insanı cezaevinden tahliye edilmiştir?, Tahliye edilen bu iş insanlarının kaçı borcunun yüzde 10'unu ödeyebilmiştir?, Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç esnaf borcunu ödeyemediği için yeniden cezaevine girmiştir?” sorularını yöneltti.

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