CHP’li Ağbaba: Her gün en az 3 bin 400 kişi işsiz kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,yazılı açıklama yaparak Türkiye’nin 2020 yılı genel işsizlik verilerini değerlendirdi.

“İŞ OLSA ÇALIŞIRIM DİYENLER İLK DEFA RESMİ İŞSİZLİK SAYISINI GEÇTİ”

İş aramayıp bugün iş olsa çalışırım diyenlerin sayısının da ilk kez resmi işsiz sayısını geçtiğini söyleyen Ağbaba,“Türkiye'de 2020 yılının genel işsizlik verilerine göre istihdam bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azaldı.

2020 yılı genel işsizlik görünümüne göre aktif bir şekilde iş aramayıp lakin bugün bir iş olsa çalışırım diyenlerin toplam sayısı 2019 yılına göre 1 milyon 933 bin kişi artarak, 4 milyon 219 bin kişiye yükseldi.

2020 yılı için TÜİK resmi işsiz sayısını 4 milyon 61 bin kişi olarak açıklarken iş olsa çalışırım diyenlerin sayısı 4 milyon 219 bin kişi ile ilk defa resmi işsiz sayısını geçmiş oldu.

İşten çıkarma yasağına rağmen her gün en az 3 bin 400 kişi işsiz kaldı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl işten çıkarma yasağı gelmesine rağmen istihdamda toplamda 1 milyon 268 bin kişilik azalış meydana geldi.

Bu da demek oluyor ki iktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı. İşten çıkarma yasağına rağmen 2020 yılında her gün en az 3 bin 400 kişi işsiz kaldı.” dedi.

“2020 YILINDA 5,7 MİLYON EV GENCİMİZ OLDU”

Evde kalan gençlerin sayısındaki artışa da dikkat çeken Ağbaba, “2020 yılı genelinde 15-29 yaş arası ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanan gençlerimizin sayısı 5 milyon 702 bine yükseldi.

2019 yılına göre evde kalan gençlerimizin sayısında yaşanan artış 472 bin oldu. Bu duruma göre 2020 yılında 5,7 milyon gencimiz evde kalarak annesinin babasının eline bakar hale geldi.” ifadelerini kullandı.