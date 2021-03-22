CHP’li Bakırlıoğlu: Zeytinyağında ithalat serbest, ihracat yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı talebi üzerine Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin en önemli bitkisel ürünlerinden birisi olan zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine yasak getirdi.

Zeytin üreticilerinin getiren yasak ile birlikte büyük darbe yaşayacağını dile getiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tepkisini dile getirdi.

“ÇİFTÇİ AKP'NIN SORUMLU OLDUĞU KRİZE KURBAN EDİLİYOR”

CHP'li Bakırlıoğlu, yasağın gerekçesi olarak pandeminin yarattığı belirsizlik ortamının gösterildiğini belirterek, gerekçeyi pandeminin faturasının çiftçiye kesilmesi olarak değerlendirdi.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;:

Yasağın getirilmesinde gerekçe olarak, corona virüs pandemisinin yarattığı belirsizlik ortamı gösteriliyor. Hele hele enflasyonun düşürülmesi gibi bir gerekçe de var ki çiftçi resmen AKP'nin sorumlu olduğu ekonomik krize kurban edildiği anlaşılıyor.

Yıllardır Suriye'den ihraç kaydıyla getirilen ve iç piyasaya sürülen zeytinyağları ile mücadele veren bir milletvekili olarak, ithalat serbestliği kadar, ihracat yasağının da üreticiye ağır darbe vuracağını söylüyoruz. Zeytinyağı ihracatımızın yarısının dökme olarak yapıldığını düşünürsek bu yasak ihracatçılarımız da ciddi sıkıntı yaşayacak. Böyle bir karar kabul edilemez.

“ZEYTİNYAĞINDAKİ İHRACAT PAYIMIZ AZALDI”

Zeytinyağındaki ihracat rakamlarının Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği ihraç yasağının doğru olmadığını net şekilde gözler önüne serdiğini dile getiren CHP'li Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

Örneğin 2019 yılında 43 bin ton zeytinyağı ihracatımız var. Aynı yıl 23 bin tonu Suriye'den ihraç kaydıyla getirildiğine göre ihracatımızın yarısını Suriye'den getirilen zeytinyağı oluşturuyor. İhracat rakamlarına baktığımızda yıllar itibariyle artış olsa da dünya zeytinyağı ihracatındaki payımız giderek azalmaktadır.

2001 yılında dünya zeytin ve zeytinyağı ihracatındaki payımız yüzde 5,5 iken, 2019 yılında yüzde 1,6'ya gerilemiştir. 2001 yılında zeytin ve zeytinyağı ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 0,5 iken, 2019 yılında yüzde 0,1'e düşmüştür.

“ZEYTİNYAĞI ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR”

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen yasağın üreticinin elindeki zeytinyağlarının fiyatlarının düşmesine neden olacağını söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu, ancak fiyat düşmesinin asla tüketiciye yansımayacağını iddia etti.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti:

Bilindiği üzere zeytinyağı sektörü de hassas bir sektördür. İhracat ve ithalat iç piyasada ürün fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. İhracat yasağı üreticinin elindeki zeytinyağı fiyatının düşmesine neden olacak yada bilerek düşürülecektir.

Daha önceki deneyimlerden bu kısıtlamaların tüketici fiyatlarına yansımadığı da görülmüştür ve bu yasakla birlikte de yine piyasadaki zeytinyağların fiyatında düşüş yaşanmayacaktır. Uzun süreden beri zeytinyağı üzerinde bir takım oyunlar oynanmaktadır.

Zeytinyağı fiyatlarını düşürmek için çaba gösterildiğini biliyoruz ve maalesef Tarım ve Orman Bakanlığı buna alet edilmiştir. Bütün bitkisel yağlarının fiyatı artmışken, çiftçinin maliyetleri artmışken bakanlığın böyle bir tezgaha alet olması kabul edilemez.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak, uzun yıllar sonra üreticinin ihracat yasağını yeniden duyduğunun altını çizerek, “Rekoltenin en yüksek olduğu yıllarda Tunus'tan zeytinyağı ithal edildi, Suriye'nin Afrin bölgesinden yıllardır gümrüksüz, vergisiz ihracat kaydıyla zeytinyağı getirilip iç piyasaya sürüldüğünü defalarca gündeme getirdim.

Bunlardan hep çiftçimiz zarar gördü. Şimdi de ihracat yasağı ile çiftçiye darbe vuruyorlar. Asıl sorulması gereken Suriye'den gümrüksüz vergisiz zeytinyağı getirilmeye devam edilecek mi? Türk üreticisinin ürettiği zeytinyağına ihracat yasağı getirilirken, Suriye zeytinyağının ihracatına devam edilecek mi?” diye konuştu.