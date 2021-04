CHP’li Barut: Zor durumdaki üreticilere çare bulunsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, yüksek üretim maliyeti altında ezilen besici ve yetiştiricilere çözüm bulunmasını istedi. Üreticilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıyan Barut, “Bir kilogram süt ile 1.5 kilogram yem alınabilmeli. Besiciler için karkas et kesim fiyatı en az 45 lira olmalı. Zor durumdaki yetiştiricilerimiz ve besicilerimize çare bulunmalı” dedi.

“ÜRETİCİLER BİTTİ”

Pandemiyle birlikte derinleşen ekonomik kriz nedeniyle üreticiler, besiciler ve yetiştiricilerin büyük zorluklar yaşadığını anlatan Ayhan Barut, “Fahiş oranda artan üretim maliyetlerine rağmen çiftçinin ürünü para etmiyor, et fiyatları yerinde sayarken süt fiyatları da maliyeti karşılamıyor. Hayvancılıkla uğraşan besici ve yetiştiricilerimiz, artan yem maliyetlerine karşın et ve süt fiyatlarının düşük olmasından dolayı oldukça dertli. Bu gelişmeler üreticiyi adeta bitirme noktasına getirdi” diye konuştu.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sunan Ayhan Barut, şöyle konuştu:

“Artan girdiler nedeniyle bin bir emekle yetiştirdiği küçükbaş ya da büyükbaş hayvanını satarak yem almaya çalışan üreticilerimiz mağdur. Hızla üretimden uzaklaşıyor. Bu nedenle hayvancılık bitme noktasına gelirken, ülkemizin hayvan varlığı da azalıyor.

Türkiye'de yaklaşık olarak yıllık 25 milyon ton karma yem üretiliyor. Ortalama rakamlarla ifade edersek, bunun 14 milyon tonu büyükbaş ve küçükbaş yemi, 10 milyon tonu kanatlı hayvan yemi ve 1 milyon tonunu da diğer yemler oluşturuyor. Yaklaşık olarak yem sektörünün 50 milyar liralık bir cirosu bulunuyor. İşin kötü tarafı ise üretilen karma yemin neredeyse yarısından fazlası ithal ham maddelerden oluşuyor.

Geride kalan 2019 yılı ve 2020 yılında ortalama üretilen 25 milyon yem için 13-14 milyon ton civarında soya ve mısır gibi yem için ithalat yapıldı. Son iki yıllık periyotta sürekli yem fiyatları zamlanıp artıyor. Süt ve besi yemi fiyatlarında minimum yüzde 60 ve üzerinde artış var. Ama maalesef et ve süt fiyatları zamlara rağmen gerileme eğiliminde. Çiğ süt fiyatları 2.80 kuruş olurken, bir çuval yem fiyatı ise kalitesine göre 135 liradan başlayıp 160 liraya kadar çıkıyor.”

“ÇÖZÜM BULUNMAZSA DAHA DA PERİŞAN OLACAKLAR”

Üretici, besici ve yetiştiricilerin sorunlarına çözüm bulunmasını talep eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Yem fiyatlarının artmasına rağmen karkas et kesim fiyatlarının artmaması da başka bir sorun. Besicilerimiz şu an 35-40 lira olan kesim fiyatına tepki olarak 45 liranın altındaki fiyata kesim yaptırmayacağını belirterek isyan ediyor. Besicilerimizin can çekiştiği bu dönemde 1 litre sütle 1.5 kilogram yem alınabilmelidir.

Yani yem/süt ve yem / et paritesine uygun bir fiyat ortamı sağlanmalıdır. Aksi takdirde besici ve yetiştiricilerimizin ocağı sönecek, aileleriyle birlikte daha fazla perişan olacaklardır. Bu durum hem ülkemizin üretim ve hayvan varlığına zarar verecek, hem de ekonomiyi ve tüketicileri olumsuz etkileyecektir.”

“ARTAN FİYATLARA ÇÖZÜM BULACAK MISINIZ?”

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut’un Meclis’e sunduğu önergede şu sorulara yer verildi:

“1- Son 1 yılda ülkemizde ne kadarlık yem kullanılmış, yem ham maddesi olarak ne kadarlık bir ithalat yapılmıştır?

2- Yem fiyatlarında en az yüzde 60 olan artışın önüne geçmek için bir planlamanız var mıdır?

3- Yem/süt paritesinin üretici lehine iyileştirilmesi için bir girişiminiz olacak mıdır?

4- Karkas et kesim fiyatının en az 45 lira olması için bir adım atacak mısınız?

5- Üretim maliyetleri artarken et ve süt fiyatları nedeniyle mağdur olan besici ve yetiştiricilerimize yeterli desteğin verilmesi için bir girişimde bulunacak mısınız?”