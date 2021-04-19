CHP’li Tarhan: İhalesiz işler alan şirket TCDD’yi 16,5 milyon TL zarara uğrattı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TCDD iştiraki olan, ancak faaliyetleri konusunda yeterli bilgi olmayan TCDD Teknik A.Ş. ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soru önergesi verdi.

“NE OLDUĞU BELİRSİZ ŞİRKET”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan 2017 yılından itibaren TCDD iştiraki olarak görünen TCDD Teknik A.Ş ile ilgili yeterli bilgilerin olmadığını belirtti. Şirketin TCDD ismini ve logosunu kullandığını ifade eden Tahsin Tarhan şunları söyledi:

*TCDD'nin sitesini incelediğimizde iştiraklerden birinin TCDD Teknik A.Ş. olduğunu görüyoruz. 2017'den bu yana TCDD bu şirkete ortak olarak görünüyor. Ancak şirketin sitesine baktığımızda ne yönetim kurulu, ne tarihçe, ne de faaliyet raporuna ulaşabiliyoruz.

*Bu şirketin faaliyetlerinin ne olduğunu belirsiz. Üstelik şirket TCDD ismini ve logosunu kullanıyor. Bu ne anlama geliyor? Şirket ve TCDD arasında nasıl bir ilişki var? Bu soruların cevaplarına ne yazık ki ulaşamıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na konu ile ilgili bir soru önergesi verdik. Bu meselenin açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

“ŞİRKETE VERİLEN BİR İŞTEN 16,5 MİLYON ZARAR EDİLDİ”

Projelerin ve işlerin ihalesiz olarak şirkete verildiği ve şirkete verilen işlerden sadece birinden TCDD'nin 16,5 milyon zarara uğratıldığını iddia eden Tahsin Tarhan, açıklamasını şöyle tamamladı;

*Şirketin Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadan, ihalesiz olarak işleri aldığına dair şikâyetler alıyoruz. Ayrıca 2020 yılında rekor derecede ihalenin bu şirkete verildiği savunuluyor. Şirkete verilen işlerden sadece birinden TCDD'nin yıllık uğratıldığı zarar 16.5 milyon TL. Bununla birlikte şirket TCDD personeline eğitimler vermektedir.

*Şirket demiryolları personeline böyle bir eğitim verecek düzeyde yeterli bilgiye sahip mi, o dahi muamma. Eğitim adı altında bu şirkete kaynak aktarılarak kamu zarara uğratılmaktadır. Zarara uğratılan TCDD'nin bu faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda “şirketleşmeye/özelleştirmeye doğru mu gittiği” konusu soru işaretlerine yol açmaktadır.

*Kamu zararına neden olan ve her yönüyle belirsizliğini koruyan TCDD Teknik A.Ş. ile ilgili kamuoyunun en kısa sürede doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. TCDD vatandaşın nitelikli ve hesaplı bir şekilde ulaşımının sağlanmasının garantisidir. Bu hakkın korunması ve gözetilmesi asli görevlerimizdendir.

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