Çiftçiden ithalat tepkisi: TMO alım yapmazsa biteriz

Çankırı'ya giden CHP'li 48 milletvekili ve parti meclisi üyesi il genelinde esnaf, çiftçi ve vatandaşlar ile buluştu. Çankırı ili Kızılırmak ilçesine giden heyette yer alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Antalya Milletvekili Aydın Özer çeltik ekilen tarlalarda, çeltik üreticilerinin sorunlarını dinledi. Girdi maliyetlerinin her yıl artmasına rağmen, ürünlerinin para etmediğinden yakınan üreticiler, halen geçen yılki ürünleri bazı üreticilerin satamadıklarını belirttiler.

“GEÇEN YILIN ÜRÜNÜNÜ SATAMAYANLAR VAR”

Tarlasında çeltik sulayan bir üretici CHP Milletvekilleri Gürer ve Özer'e, sorunlarını anlatırken, artan maliyetlerden yakındı. Mazotun litresinin 7 lira 30 kuruşa çıktığını, gübre fiyatlarının bir önceki yıla göre iki kat artığını anlatan çeltik üreticisi, “Daha geçen yılın ürününü bile bazı üreticiler satamadı. Cumhurbaşkanı açıklama yaptığında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticiyi desteklemek için patatesle birlikte çeltik alımı yapacağını açıklamıştı. TMO patates alımı yapmasına rağmen pirinç alımı yapmadı” dedi.

“İKTİDAR İTHALAT YAPINCA ÜRÜN DEĞER BULMUYOR”

Geçen yılki ürünleri depolarında duran, satamayan üreticiler olduğunu söyleyen çiftçi, “Ekim yaptık, kaygılıyız. Tam hasat dönemi iktidar ithalat yapınca ürün değer bulmuyor, sıkıntılarımız katlıyor. Tohumunu 13 bin 500 liraya aldık. Bu yıl da TMO alım yapmaz ise tamamen biteriz. Geçen yıl kalite ve cinsine göre 3 bin 200 lira ila 4 bin 500 lira arasında sattığımız çeltiğin (kilo) fiyatı 2 lira 50 kuruşa kadar düştü” ifadelerini kullandı.

“MAZOTUN, GÜBRENİN VERGİSİ NEREYE GİDİYOR?”

AKP'ye oy verdiğini dile getiren çiftçi, “Ben buna veriyorum oyu, bir Allah'ın kuluna vermedim de vermiyorum da. Bu şimdi ‘köprü, yol yapıyorum' diyor. Hayır sen yapmıyorsun ki, başka ülkenin şirketleri gelip yapıyor. Bizim verdiğimiz mazotun, gübreninki (vergisi) nereye gidiyor?” sorusunu sordu.

“TMO ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMALI”

CHP Niğde Milletvekili Gürer ise girdi maliyetleri artarken, ürünün değer bulmaması sorununun, üreticiye tarımdan “koparmaya” başladığına dikkat çekti. İlaç, gübre, tohum, mazot ve biçerdöver gideri ile artan maliyetlerin mutlaka düşürülmesi gerektiğini belirterek, “TMO alım koşulları çiftçiyi cezbedici olmalıdır. TMO, bölgeden yeterli alım yapmamasının nedenini sorgulamalı ve çiftçinin yanında olmalıdır. Çiftçi ürettiği ürünü ilaç, gübre, mazot borcu nedeniyle düşük fiyatla satmasına rağmen tüccar piyasayı yükseltmesi neticesinde kazanan çiftçi olmamaktadır. Çiftçiden çıkan ürün değer bulmakta, çiftçi bundan yarar sağlanamamaktadır” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİ KAZANAMIYOR”

Tarım alanlarına yakın bölgelerde kurulan HES'lerin çeltik üretiminde sorun olduğunu kaydeden Gürer, “Ürün değer bulmadığı ve üretici gereği gibi desteklenmediği için üretim sorunlu oluyor. Pirinçte de ithalat ile çiftçi baskılanıyor. Pandemi süreci, ithal edebileceğimiz ürün konusunda da sıkıntıya düşmemize neden olacak gibi görünüyor. Çankırı ve Kızılırmak bölgelerinin pirinci kaliteli olmasına rağmen doğru ve gerektiği gibi üretici desteklenmediği için girdi maliyetleri de düşürülememesi neticesinde üretici kazanamıyor, tüketici de ithalata rağmen market rafından yüksek fiyatla ürün almak zorunda kalıyor” açıklamasında bulundu.

“TÜKETİMİ KARŞILAMADIĞI İÇİN SÜREKLİ İTHAL EDİLİYOR”

Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de çeltik üretiminin, kişi başına 9.5 kilogram olan pirinç tüketimini karşılamadığı için sürekli ithalata yönelindiğini söyledi. Gürer, TÜİK verilerine göre ülkemizin yıllar itibariyle pirinç yeterlilik seviyesinin yüzde 65-67'ler seviyesinde olduğunu, ithalatın arz içindeki payının ise yüzde 38'leri bulduğunu dile getirdi.