‘Çimentoda döviz ve enerjinin payı son 2 yılda yüzde 80’e çıktı’

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) bugün, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle greve gitme tarihlerini açıklayacak.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin (TÇMB) CEO'su Volkan Bozay, İMKON'un bahsettiği kadar son 1 yılda yüzde 200 oranında bir fiyat artışı olmadığını ve bu dönemde fedakarlık yaparak maliyetleri yansıtmadıklarını kaydetti. Ancak fiyat artışlarının kaçınılmaz bir noktaya geldiğini belirten Bozay, “Grev kararı alsalar da biz üretime devam edeceğiz. Üreterek bir yere gelmemiz lazım. Bir şeyleri durdurarak bir yere gelmek, tepki göstermek ne kadar doğrudur, bilemem” dedi. Maliyetlerin son 2 yılda çok hızlı arttığını vurgulayan Bozay, “Döviz ve enerji toplam maliyette yüzde 80 pay almaya başladı. 2016'da bu oran yüzde 60'lar civarındaydı” diye konuştu.

EKONOMİYE ZARAR VERİR

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan da tüm müteahhitlerin bu greve katılmayacağını ve işlere devam edeceğini söyledi. Şardan, “İşlerin durdurulması konusunda rahatsızız. Biz de maliyetlerin artışına bakıp üretimi durduruyoruz demedik. Olası bir durdurma eylemi ülke ekonomisine zarar verir” ifadelerini kullandı.

Müteahhitler grev tarihini açıklayacak

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, bugün Ankara'daki genel merkezlerinde greve çıkacakları tarihi açıklayacaklarını söyledi. Daha önce grev kararı aldıklarını hatırlatan Tellioğlu, yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bunu ertelediklerini belirtti. Bununla birlikte çimento sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında Rekabet Kurulu'nun soruşturması ise sürüyor.