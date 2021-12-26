‘Çin 2030’da ABD’yi geçecek’

Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi'nin araştırmasına göre, dünya ekonomisi 2022'de 100 trilyon doları aşacak, Çin ekonomisi 2030'da ABD ekonomisini geçecek.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi’ne (CEBR) göre, Çin 2030’da dünya ekonomisinin en büyüğü olacak.

Araştırmaya göre dünya ekonomisinin hacmi 2022’de ilk kez 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. Tahminler ekonominin bu rakamı 2024’te aşacağı yönünde. Bu tahmin, dolar ve cari fiyatlarla ölçülen küresel GSYİH’nın 2022’de 100 trilyon doları geçeceğini öngören Uluslararası Para Fonu’nun tahminleriyle uyumlu.

ENFLASYON UYARISI

Londra merkezli düşünce kuruluşu ayrıca enflasyonun devam etmesi halinde politika yapıcıların ekonomilerini yeniden resesyona sokmaktan kaçınmasının zor olabileceği konusunda uyardı. CEBR Başkan Yardımcısı Douglas McWilliams, “2020’ler için önemli olan konu, dünya ekonomilerinin enflasyonla nasıl başa çıktığıdır” dedi.

McWilliams, “Mütevazı bir ayarlamanın, geçici olmayan unsurları kontrol altına alacağını umuyoruz. Aksi takdirde, dünyanın kendisini 2023 veya 2024’te bir resesyona hazırlaması gerekecek” dedi.

NELER OLACAK?

CEBR, yıllık Dünya Ekonomik Ligi Tablosunda ayrıca şunları öngördü:

Çin ekonomisinin büyüklüğü 2030’da ABD’yi geçecek.

Hindistan gelecek yıl altıncı sırayı Fransa’dan alacak ve 2031’de üçüncü büyük ekonomi olacak.

İngiltere, Brexit’e rağmen 2036’da Fransa’dan yüzde 16 daha büyük olma yolunda ilerliyor.

Almanya 2033’te Japon ekonomisini geçecek.

İklim değişikliği tüketici harcamalarını 2036 yılına kadar yılda ortalama 2 trilyon dolar azaltacak.

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