Çin darbesi ile sarsılan Bitcoin toparlanıyor

Çin'in kripto para borsalarına dönük yasaklarının ardından geçtiğimiz hafta değer kaybeden Bitcoin ve Ethereum, bugün itibariyle toparlanarak geçen haftaki kayıplarını kısmen telafi etti.

Sozcu.com.tr

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Kripto para piyasası, geçen hafta Çin’in son yasaklarının tetiklediği türbülanstan hızlı bir dönüş yaptı ve Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar geçtiğimiz haftaki kayıplarının çoğunu bugün telafi etti.

Bitcoin, bugün gece saatlerinde 44 bin dolar seviyelerine yükseldi. Böylece Bitcoin, Çin Merkez Bankası’nın Cuma günü kripto para borsalarının yasaklamasından önceki seviyeye yaklaşmış oldu. Bitcoin an itibariyle 43 bin 600 dolar civarında seyrediyor.

Ethereum ise geçen haftaki seviyenin üzerine çıkarak 3 bin 100 dolar oldu.

NE OLDU?

Çin Merkez Bankası Cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

“Bitcoin ve tether dahil kripto paraların hiçbiri fiat (itibari) para değil ve piyasada dolaşamaz” diyen banka kripto paralarla ilişkili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu, buna sınır ötesinden yerleşiklere sunulan hizmetlerin de dahil olduğunu vurguladı.

Banka, finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet platformlarının kripto para işlemi yapmasını da engelleyeceklerini, kripto kaynaklı riskleri izleme faaliyetini güçlendireceklerini açıkladı.

Öte yandan, Çin’in ekonomik planlama ajansı, kripto madenciliğin ülkede kökünü kazımanın karbon hedeflerini yakalamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Kararın ardından Çin’in en büyük kripto para borsaları Huobi ve Binance Çin anakarasında piyasadan çekileceklerini ve kullanıcı hesaplarını yıl sonuna kadar kapatacağını açıkladı.

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