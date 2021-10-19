Çin gayrimenkul sektörünün gözü Evergrande’de

Evergrande'nin iflasının Çin'deki finansal sistemin işlerliğini bozacağına dair endişeler sürüyor. Sunac China ve Kaisa Group tahvil kupon ödemelerini gerçekleştirdiği için sektör destek buldu. Ancak Evergrande ödemelerinden birini 23 Ekim'e kadar yapmazsa tahvilleri temerrüde düşmüş olacak.

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Çinli iki büyük gayrimenkul geliştirme şirketinin dolar cinsi tahvillerinin kupon ödemelerini yapmasıyla Çin’in gayrimenkul sektörü tahvilleri bir nebze güçlü bir görünüm sergiledi. Ancak yatırımcılar ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande’nin tahvillerinden birinin bu haftaki muhtemel temerrüdüne odaklandılar.

Çin merkez bankasının geçen hafta Cuma ve Pazar yaptığı açıklamada, Evergrande’nin borç sorunlarının bankacılık sistemine yayılmasının kontrol edilebilir olduğunu ve Çin ekonomisinin “iyi durumda” olduğunu belirtmesini tahvil piyasası sıcak karşıladı.

Yatırımcılar, 305 milyar dolar borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan Çin’in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi Evergrande’nin iflasının Çin’deki finansal sistemin işlerliğini bozacağından ve sorunların diğer ülkelere de yayılacağından endişe duyuyorlar.

Şirket, kupon ödeme süreleri dolan ödemelerini ilave 30 gün içinde ödeyemezse bu tahvilleri temerrüte düşmüş olacak.

SUNAC CHİNA VE KAİSA GROUP ÖDEMELERİNİ YAPTI

Diğer yandan, Çinli gayrimenkul şirketleri Sunac China ve Kaisa Group tahvil kupon ödemelerini gerçekleştirdi.

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Sunac China son ödeme tarihi bugün olan 27.14 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesini zamanında yaptı.

Kaisa Group ise dün yaptığı açıklamada, ödeme günü 16 Ekim olan 39.4 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesini yaptığını ve son ödeme günü 22 Ekim olan 35.85 milyon dolarlık kupon ödemesini Perşembe yapmayı planladığını duyurdu.

Evergrande’nin ilave 30 günlük ödeme süresi dolmakta olan yurt dışı tahvil kupon ödemelerinden birini 23 Ekim’e kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde, şirketin 23 Mart 2022 vadeli tahvili resmi olarak temerrüde düşmüş olacak.

Küçük ölçekli Çinli gayrimenkul şirketlerinden Sinic Holdings’in, 246 milyon dolarlık tahvili beklendiği gibi dün temerrüde düştü. Şirket bir hafta öncesinde yeterli mali kaynaklarının olmadığını belirterek piyasayı temerrüt riski konusunda uyarmıştı. (REUTERS)



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