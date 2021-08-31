Çin online oyunları kısıtladı, oyun şirketlerinin hisseleri çakıldı

Çin'in yeni getirdiği düzenlemeyle çocukların haftada üç saatten fazla çevrimiçi oyun oynamaları yasaklandı. Kararın ardından Çin'in en büyük şirketlerinden Tencent Holdings'in ve diğer oyun şirketlerinin hisseleri düştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pekin hükümetinin 18 yaşının altındakilerin haftada üç saatten fazla çevrimiçi bilgisayar ve konsol oyunu oynamalarını yasaklaması kararının ardından Tencent Holdings’in ve diğer oyun şirketlerinin hisseleri düştü.

Çin Komünist Partisi’nin resmi gazetesi The People’s Daily’nin haberine göre, Pekin yönetimi daha evvel “manevi afyon” olarak nitelediği video oyunu bağımlılığının artmasını engellemek için bu yeni düzenlemenin gerekli olduğunu açıkladı.

Çinli gazetenin haberinde, online oyunlara teslim olmanın tartışmasız bir şekilde gençlerin normal ders çalışma hayatlarını, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını kötü yönde etkilediğine yer verilerek, “Bir gencin mahvolması, bir aileyi mahvedecektir” denildi.

Çinli oyunseverlerse bu düzenlemeye tepki gösterdi.

HİSSELER DÜŞTÜ

Oyun şirketlerinin cirolarına çocukların genel olarak fazla katkı yapmadıklarını belirten analistler, buna rağmen bu düzenlemenin sektörün gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkilerinin çok daha ağır olacağını vurguladılar.

Satış geliri bakımından dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent’in hisseleri bu sabahki işlemlerde yüzde 3.6 geriledi. ABD borsasında işlem gören oyun şirketi NetEase hisseleri ise gece seansında yüzde 3.4 düştü. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Çin'in piyasa düzenlemelerinin şifreleri: Milyarderler Çin'in ekonomik büyümesinden daha az pay alabilir

İlginizi Çekebilir Çin'den büyük şirketlere borsa yasağı