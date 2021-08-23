Çin’de üst düzey parti yöneticisine Alibaba soruşturması

Çin'de online perakende Alibaba'nın faaliyet gösterdiği şehrin yöneticisine soruşturma açıldı. Soruşturmanın Alibaba'nın devlet yetkilileri ile yaptığı bazı usulsüzlükler ve yolsuzluklar üzerine olduğu düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Çin, online satış devi Alibaba’nın faaliyet gösterdiği Hangzhou’nun üst düzey parti yetkilisini disiplin ihlalleri nedeniyle soruşturmaya başladı.

Ant Group ve Alibaba Group Holding’e ev sahipliği yapan şehir olan Hangzhou’nun Parti Sekreteri olan 53 yaşındaki Zhou Jiangyong hakkında parti disiplini ve eyalet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Çin Komünist Partisi’nin disiplin kurulu, yaptığı açıklamada konuya ilişkin ayrıntılı bir bilgi vermese de partinin bu açıklamada kullandığı terminoloji yolsuzlukla mücadele soruşturmalarınınki ile uyuşuyor.

Zhou’ya yönelik soruşturmanın duyurulmasının ardından, Cumartesi günü Hangzhou’daki parti komitesi yolsuzlukla mücadeleye olan bağlılığın vurgulandığı bir toplantı yaptı. Ayrıca parti komitesi tarafından yayımlanan bir başka bildiride şehirdeki uygunsuz hükümet-iş ilişkilerinin kökünü kazımak için bir kampanya yürütüleceği açıklandı.

HİSSE SATIN ALDI İDDİASI

Hafta sonu bazı sosyal medya hesapları, Alibaba’nın Kasım ayındaki halka arzından önce Zhou’nun ailesinin bir fintech şirketinde hisse satın aldığını yazdı. Ancak şirketin ismi verilmedi.

Alibaba ise geçen yıl planlanan halka arzdan önce bazı kişilerin şirketin hisselerini satın aldığına ilişkin iddiaları reddetti. Firma halka arz süreci boyunca ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlı kaldığını da sözlerine ekledi.

Haberler nedeniyle Alibaba hisseleri Pazartesi günü Hong Kong borsasında ciddi değer kaybetti. Diğer teknoloji hisseleri artarken Alibaba’daki düşüş yüzde 3.7 oldu. Hong Kong borsasında işlem gören en büyük 30 şirketin bulunduğu Hang Seng Tech Endeksi, geçen haftaki yüzde 11’lik düşüşün ardından yüzde 2.1 yükseldi.

ALİBABA’NIN ZOR ANLARI