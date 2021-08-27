Çin’den büyük şirketlere borsa yasağı

Çin'in büyük şirketlere yönelik müdahaleleri devam ediyor. Son olarak Pekin yönetimi, ABD borsalarında halka arz olmak isteyen şirketler için kısıtlamalar getirmeyi planladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Çin, çok sayıda hassas tüketici verisi barındıran şirketlerin ABD’de halka açılmasının önüne geçecek yeni kurallar getirmeyi planlıyor.

WSJ’da yer alan bilgilere göre, düzenlemelerin ancak dördüncü çeyrekte tamamlanabileceği ve uygulanabileceği belirtildi. Bu nedenle bazı şirketlerden halka arzları askıya almaları istendi. Ayrıca, ilaç sektörü gibi hassas bilgilere sahip olmayan sektörlerin halka arz için onay alma olasılığının sürdüğü bildirildi.

Çin'in en yüksek karar alma organı olan Devlet Konseyi, denizaşırı ülkelerdeki listeleme kurallarının revize edileceğini ve halka açık firmaların verilerini güvende tutmaktan sorumlu tutulacağını söyledi.

DİDİ’YE YAPTIRIM

Pekin geçtiğimiz ay ABD’de halka arz olmak isteyen Çinli şirketlerin halka arz işlemlerini dondurmuş, pek çok şirkete de veri güvenliği iddiasıyla soruşturma açmıştı. Son olarak dev ulaşım uygulaması Didi, pek çok kişinin ulaşım verisi ve trafik bilgileri de dahil olmak üzere milyonlarca veriyi elinde bulundurduğu gerekçesi ile Çinli düzenleyiciler tarafından sert yaptırımlara maruz kaldı.

Çin’in bu hamlesi, teknoloji firmalarının ABD’de varlık satışı aracılığı ile sermaye artırmasını kısıtlamış oldu.

Bu halka arz yasağının bütün firmaları kapsayıp kapsamayacağı merak konusu. Bloomberg’in bildirdiğine göre, Şi Cingping’in ekstra önem verdiği elektrikli otomobil sektöründe faaliyet gösteren Aichi Automobile’in bu yıl içinde gerçekleşebilecek bir ABD ilk halka arz sürecinin devam edebileceği belirtildi.

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