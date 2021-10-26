Çinli bir gayrimenkul şirketi daha temerrüde düştü

Ağır borç yükü altındaki Evergrande'nin ardından Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Modern Land de vadesi dün gelmiş olan yüzde 12.85 faizli kuponun ana para ödemesini ve faiz ödemesini yapamadığını açıkladı.

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Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Modern Land’in de kupon ödemesini kaçırdığını açıklamasıyla Evergrande Group’un borç krizinin sektöre yayılacağı endişeleri arttı.

Modern Land (China) Co Ltd, “beklenmedik likidite sorunları” nedeniyle vadesi dün gelmiş olan yüzde 12.85 faizli kuponun ana para ödemesini ve faiz ödemesini yapamadığını açıkladı.

Çin devlet planlama teşkilatı likiditeye dair artan endişelerin ardından bugün büyük miktarda dolar cinsi borcu olan gayrimenkul şirketleriyle toplam ihraç miktarları ve ödeme kabiliyetlerine ilişkin görüşecek.

FANTASİA DA ZAMANINDA ÖDEME YAPAMAMIŞTI

Evergrande Group dolar cinsi bir tahvilinin faiz ödemesi için yeterli parayı geçen hafta banka hesaplarına aktararak şirketin temerrüte düşmesinin son anda önüne geçti.

Ancak 300 milyar doların üzerinde borcu bulunan Evergande’nin bu hafta Cuma yapması gereken bir ödemesi daha var.

Çinli Fantasia Holdings de 206 milyon dolar tutarındaki borcunun ödemesini zamanında yapamamıştı.

Çinli gayrimenkul şirketlerinin hisseleri, Çin’in pilot emlak vergisi uygulama planına dair endişelerden de etkilenerek kayıplarını artırdı.

Çin CSI 300 gayrimenkul endeksi yüzde 2.6 düşerken, Hang Seng gayrimenkul endeksi neredeyse yüzde 5 geriledi. (REUTERS)



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