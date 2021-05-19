Covid önlemlerindeki rahatlama güzellik endüstrisine de yansıyor

Geçen hafta, ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tamamen aşılanmış kişilerin çoğu yerde maske takmayı bırakabileceğini duyurdu.

Değişen maske kuralı, geçen yıl büyük ölçüde COVID-19 önlemlerine uyum sağlamış toplum için büyük etkilere sahip olacak. Yeni kararın, pandemi boyunca satışlarda düşüş yaşayan güzellik sektöründe de dalgalanmalar yaratması bekleniyor.

Araştırma firması NPD Group’un başkan yardımcısı ve güzellik sektörü danışmanı Larissa Jensen, Insider’a verdiği demeçte, “CDC’den gelen bu duyuru bence, oyunun kurallarını değiştiriyor” dedi.

RUJ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Pandemi nedeniyle gelen maske takma zorunluluğu ile dudak ürünleri, maskeye bulaşmaları ya da yüze bulaşmaları nedeniyle tüketicinin ilgisini kaybetmişti.

11 Nisan 2020’de Amazon, dudak bakım ürünlerinde ve ruj satışlarında %15 düşüş yaşandığını raporlamıştı. NPD’nin verilerine göre ise, dudak ürünlerinin toplam satışları 2021’in ilk çeyreğinde %24 azaldı. Dudak parlatıcısı ve dudak bakımı gibi ürünlerde daha küçük bir düşüş görülse de rujda keskin bir düşüş yaşandı. Ruj satışları ilk çeyrekte %32 düştü.

MASKE ZORUNLULUĞU GÜZELLİK ENDÜSTRİSİNİ VURDU

NPD Group başkan yardımcısı Jensen, dudak ürünlerinde görülen satışın direkt maske ile bağlantı olduğuna dikkat çekti.

Veri analizi firması Kantar, göz makyajının ise güzellik sektöründe geçen yıl en güçlü performans sergileyen kategori olduğunu belirtti. Maskeler üzerinden görülebilen sadece gözler olunca göz makyajındaki ürünlerin satışları geçen yıla göre %204 arttı.

Ancak genel olarak, pandemi nedeniyle evde kalmak tercih edildiği için yıl boyunca makyaj ürünleri pandemiden sert bir şekilde etkilendi. Jensen, yüksek kaliteli makyaj satışlarının 2020’de %34 düştüğünü söyledi.

AŞILAMA YAYILIRKEN SATIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Jensen, ABD’nin birçok yerinde daha fazla Amerikalı aşılanırken, makyaj satışlarında da bir artış beklediğini söyledi. Jensen'a göre; şimdi, maske takma zorunluluğu büyük ölçüde kaldırılırken, tüketiciler hem yeniden güzel görünmek isteyecekler hem de bir yıldır kullanmadıkları ürünleri yenilemek zorunda kalacaklar.

Sektör 2021’de hafif bir toparlanma yaşamaya da başladı. Yılın ilk çeyreğinde makyaj satışları geçen yılın aynı çeyreğine göre sadece %9 düştü.

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