Demonte cep telefonuna gözetim muafiyeti

Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki aksam ve parça ithalatı gözetim uygulamasından muaf tutulacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, akıllı telefon aksam ve parçaları ithalatının 8517.70.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ile adet başına 5 doların altında gümrük kıymetini haiz olanlarına yürütülen gözetim önlemi, söz konusu parçaların “akıllı telefon üretiminde kullanılmak üzere ana kart dizgisi tamamlanmış ve tamamen demonte” olması halinde uygulanmayacak.

GÖZLÜK ÇERÇEVESİNDE KAPSAM GENİŞLEDİ

Aynı gazetede yer alan diğer ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğle gözlük çerçevesi ithalatına uygulanan gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi.

Tebliğle daha önce gözlük ve benzeri eşyaların çerçevelerinin kilogram başına 16 doların altında gümrük kıymetini haiz olan plastik olanlarına, 10 doların altında gümrük kıymetini haiz diğer maddelerden olanlarına, 27 doların altında gümrük kıymetini haiz plastik camlı olanlarına ve 14 doların altında gümrük kıymetini haiz diğerlerine yürütülen gözetim önlemi tüm ürün grupları için genişletildi.

Gözetim kapsamı, sayılan tüm ürün gruplarında yer alan gözlük ve benzeri eşya çerçevelerinin ithalatında uygulanmak üzere “133 doların altında gümrük kıymetini haiz olanlar” şeklinde değiştirildi. (REUTERS)