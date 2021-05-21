Desteksiz kapanmayla yoksulluk algısı zirveye yükseldi

İlk 17 günü sokağa çıkma kısıtlamalarıyla geçen mayıs ayında vatandaşın kendi maddi durumuna ve ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri kötüleşti.

Tüketici güveni mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 düşüşle 200 üzerinden 77,3 endeks değerini alarak son iki yılın en düşük seviyesine gerilirken, anket sonuçlarında dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketinde ‘geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu' endeksi 2012 yılına kadar giden endeks tarihinin en düşük değeri olan 61,5 değerini aldı.

Ankette ‘geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik durum beklentisi' de 56,1 ile endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

4884 HANEYE SORULDU

Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile; tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amaçlanıyor.

TÜİK sitesindeki verilere göre, anketin örnek büyüklüğü aylık 4884 hane. Örneğe çıkan hanede, haneyi temsil eden 16 ve daha yukarı yaştaki bir fert kapsanıyor. Fert, veri giriş programı tarafından tesadüfî olarak seçiliyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

MUTLAK YOKSUL SAYISI İKİ YILDA 3,2 MİLYON KİŞİ ARTTI

Dünya Bankası, Türkiye’de son iki yılda kur krizi ve pandemi nedeniyle mutlak yoksul sayısının 3,2 milyon kişi artarak 10 milyon 171 kişiye yükseldiğini açıklamıştı.

Dünya Bankası’nın 2021 yılı Nisan ayı sonunda yayımlanan Türkiye Ekonomik İzleme raporunda, 2018’de Türkiye’de 6 milyon 939 bin olan mutlak yoksul sayısının 2019’da 8 milyon 420 bine, 2020’de 10 milyon 171 bine yükseldiği tahmini yer almıştı.

TÜRKİYE MALİ DESTEKTE 168 ÜLKE ARASINDA 92. SIRADA

Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ceyhun Elgin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdullah Yalaman ve Güney Kore Sungkyunkwan Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gökçe Başbuğ, ülkelerin salgın karşısında attığı ekonomik politika adımlarını karşılaştıran çalışması, Türkiye’nin mali destekte geride kaldığını gösteriyor.

Türkiye, pandemi döneminde milli gelire oranla yüzde 4,06’lık toplam mali destek paketi büyüklüğüyle 168 ülke arasında 92. sırada yer alıyor.

Hükümet pandemi döneminde vatandaşa doğrudan gelir desteği vermek yerine kredi musluklarının açılmasını teşvik etmişti.

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