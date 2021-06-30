Dev kargo şirketi acilen satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) FETÖ davaları kapsamında el konulan Sürat Kargo ile Sürat Lojistik şirketlerini acil bir kararla satışa çıkarması kafalarda büyük soru işaretlerine yol açtı. TMSF, Sürat Kargo'ya talip olacak yatırımcılara sadece 1 aylık süre verdi. Ancak bu bir aylık sürenin içine 15 Temmuz ve Kurban Bayramı tatilleriyle 8 günlük hafta sonu tatillerinin denk gelmesinin yatırımcılara hareket alanı bırakmadığı belirtildi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, pandemi döneminde yıldızı parlayan kargo sektörüne yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini ancak teklif verme süresinin aşırı kısa tutulması yüzünden ihaleye çok sayıda yatırımcının katılamayabileceğini söyledi.

13 İŞ GÜNÜ VERİLDİ

Demirtaş, “Yangından mal kaçırır gibi bayram tatillerinin olduğu bir dönemde alelacele ilana çıkılması, adrese teslim ihale kuşkularını artırıyor” dedi.

Sürat Kargo şirketine kayyum olarak atanan TMSF, 28 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla Sürat Kargo ve Lojistik firmasını 325 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. TMSF, ihaleye katılacak firmalara tekliflerini sunmaları içinse 27 Temmuz tarihine kadar süre verdi. Ancak devasa bir değeri ifade eden satış için yatırımcılara takvim üzerinde sunulan yaklaşık 1 aylık sürenin büyük bölümü resmi tatilden oluşuyor. Kargo şirketini satın almak isteyen firmalara ihaleye teklif verebilmeleri için sadece 13 iş günü kalıyor.

TEMİNAT NASIL YETİŞECEK?

Şartnameye göre, ihaleye katılacak firmaların 32 milyon 500 bin lirayı TMSF'nin banka hesabına yatırması, ayrıca nakit teminat dışında bankalardan da kesin ve süresiz teminat mektubu getirmesi gerekiyor. Tatil günleri hariç elde kalan 13 iş günü gibi kısa sürenin böylesine büyük bir operasyon için birçok firmayı zorlayacağı belirtiliyor.

Yatırımcı ilgisine rağmen adrese teslim mi olacak?

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, pandemi döneminde yıldızı parlayan kargo sektörüne birçok yatırımcının ilgi duyduğunu, ancak ihale süresinin kısa tutulması yüzünden bu ilginin yüksek kamu menfaatine dönüşme imkanının azaldığını söyledi. Demirtaş, “O yüzden ihalenin yangından mal kaçırır gibi alelacele, tam da hafta sonu ve resmi tatillerin iş gününden daha fazla olduğu bir aya sıkıştırılması kafamızda ciddi soru işaretlerine yol açıyor. Acaba bu, adrese teslim bir ihale mi olacak? İşin kime verileceği şimdiden biliniyor da onun dışında başkasına gitmesin diye mi böyle bir takvim seçildi? 2-3 aylık süre tanınsa kamu olarak ne kaybederiz? Tüm bu soruların kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.