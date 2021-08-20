Devlet paraya sıkıştı, parseller satışa çıktı

Nakit paraya sıkışan hükümet, halka dağıttığı IBAN numaralarından sonra şimdi de kamu arsalarını satışa çıkardı. Birbirinden değerli parseller yerli, yabancı ayrımı yapılmaksızın satılacak.

ERDOĞAN SÜZER

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Yüklü borç faizleriyle lüks harcamalarına para yetiştiremeyen hükümet elde kalan son kamu arsalarını da parsel parsel satarak kaynak toplamaya çalışıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 farklı ildeki 20 parça arsayı satışa çıkarıp yatırımcılara çağrı yaptı. İdare, yerli veya yabancı ayırt etmeden elinde parası olan herkese arsaları üzerindeki yapılarla birlikte satacak.

50 FUTBOL SAHASI

ÖİB'in satış listesinde Samsun'dan Adana'ya, Ankara'dan Erzurum'a, Amasya'dan Aydın'a kadar toplam 345 bin 477 metrekare değerli arsa yer alıyor. Birbirinden değerli arsaların büyüklüğü yaklaşık 50 futbol sahasına ulaşıyor. Satışa çıkarılan arsalar arasında özellikle Ankara'nın son dönemde en çok değerlenen Lodumlu ve İncek gibi bölgelerindeki değerli parseller dikkat çekiyor. Aynı şekilde Adana, Aydın, Samsun ve Tunceli başta olmak üzere diğer illerdeki arsaların da büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor.

ÖİB, farklı illerdeki arsaların tamamının satış ihalelerini Ankara'daki yönetim binasında gerçekleştirecek. İhaleler, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık' usulüyle gerçekleştirilecek. Her bir arsa, pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılacağı açık artırmaların sonucunda yeni sahiplerini bulacak. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Yerli ya da yabancı yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde bulunarak teklif verebilecek .

Önemli bir bölümünün üzerinde yapı bulunan arsalara talip olacak yatırımcılardan 50 bin ila 3.5 milyon lira arasında değişen tutarlarda geçici teminatı bankaya yatırmaları ya da elden istendi. İhalelere katılabilmek için 500 ila 3 bin lira arasında değişen tutarlarda satılan şartnameleri de almak gerekiyor.

İSTER PEŞİN İSTER TAKSİTLE

Arsalara teklifler sadece TL cinsinden verilebilecek. İhalede ortaya çıkacak bedeller ise peşin ya da istenirse taksitle ödenecek. Taksitli ödemelerde ihale bedelinin yüzde 40'ı peşin alınacak, geriye kalan tutar ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenecek. Taksitlendirilecek tutara yıllık yüzde 16 basit faiz işletilecek.

YERLİYE DE, YABANCIYA DA AÇIK

ÖİB, nakit kaynak toplayabilmek için arsaları yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın tüm yatırımcılara açtı. Arsaların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacak.