DİSK Emekli-Sen’in kapatılma kararı istinafta onandı

DİSK Tüm Emekli-Sen’in kapatılma kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Kararı protesto etmek isteyen DİSK Tüm Emekli-Sen üyeleri ve yöneticiler, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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DİSK Tüm Emekli-Sen'in kapatılma kararının İstinaf Mahkemesi tarafından onanmasının ardından, DİSK Emekli-Sen İstanbul üyeleri, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklama yaptı.

“BİR KEZ DAHA KAPANDI”

DİSK Marmara Bölge Temsilcisi Erdinç Aslan’ın grup adına okuduğu açıklamada, “Kurulduğu günden bu yana hakkında defalarca kapatılma kararı alınan ve fakat daha büyük bir örgütlülük ve kararlılıkla tekrar yola çıkan sendikamızın kapatılma kararı bugün bir kez daha istinaf mahkemesi tarafından onandı” ifadelerine yer verildi.

“BU KARAR POLİTİKTİR”

Açıklamada, “Bağımsızlığını yitirmiş bir yargı sisteminde, mahkemelerin aldığı bu karar politiktir. Bu karar milyonlarca emeklinin bir araya gelerek haklarını talep etmesinden duyulan korkunun ürünüdür. Bu karar çağ dışı bu zihniyetin zorbalığının bir yansımasından ibarettir” denildi.

Erdinç Aslan'ın okuduğu açıklamanın devamında, “Türkiye halkı bizleri, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar' adı altında yaratılan sorun çözülsün talebimizden tanımaktadır. Meşruluğumuz, milyonlarca emeklinin hak mücadelesinden gelmektedir. Meşruiyetimizi iktidara da tanıtacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Ankara Valiliği, Tüm Emekli-Sen’in kapatılmasına yönelik, faaliyetlerinin durdurulması talebiyle Ankara Nöbetçi İş Mahkemesine dilekçe sunmuştu. Valiliğin sunduğu dilekçede, “Tüm Emekli-Sen’in faaliyetlerinin durdurulmasına, kanuna aykırılığı veya eksikliğin giderilmemesi, tüzük ve belgelerinin kanuna uygun hale getirilmemesi halinde sendikanın kapatılmasına karar verilmesi arz ve talep ederiz” denilmişti.

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