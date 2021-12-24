Doğalgazda büyük zam evlere girecek

Artan döviz kurları ve dünyada yükselen petrol fiyatları nedeniyle, Türkiye’nin enerjideki giderleri günden güne katlanıyor. Sanayiye yapılan %200’lük zammın ardından sıra konutlara geldi.

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Sanayiye yığılan pahalı doğalgaz tarifesi, yeni düzenleme ile mesken tüketimine dağıtılacak. Böylece 3 kat pahalı doğalgaz tüketen sanayinin yükü azalırken, evlerdeki faturalar kabaracak. Artan döviz kurları ve dünyada yükselen petrol fiyatları nedeniyle, Türkiye'nin enerjideki giderleri günden güne katlanıyor. Elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışları doğrudan evlere yansıtılmazken, buradaki maliyet sanayicinin omuzlarına yükleniyor. Doğalgazda sanayiye son 1 yılda yüzde 199, doğalgazdan elektrik üreten santrallere de yüzde 243 zam yapılmıştı. Bu dönemde evlerdeki zam oranı ise yüzde 18.9 oldu.

2 KATINA ÇIKTI

Elektrikte de son 3 yılda sanayi ve ticarethanelere yapılan zam, evlere yapılanın 2 katına ulaştı. Geçilen kademeli tarifede, yılbaşından itibaren her tüketici grubu kendi tükettiği kadar elektrik faturası ödeyecek. Benzer bir uygulama şimdi de doğalgazda yapılacak. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğalgaz tarifesi için istişare ettiklerini, kanun teklifinin hazırlandığını açıkladı.

Sübvansiyon çöktü

Elektrik ve doğalgazda uygulanan sübvansiyon sisteminin çöktüğünü söyleyen Enerji Uzmanı Çağada Kırım, sanayiye yüklenen maliyetin, vatandaşa enflasyon olarak geri döndüğünü belirtti. Kırım, “Doğalgazı, elektriği evde ucuz kullanmak güzel bir durum ama bu bir şekilde vatandaştan farklı yollardan tahsil ediliyor. Maliyetleri sanayiye yüklüyoruz. Vatandaş evinde fazladan 20 TL ödeyecekken, markette 100 TL fazla ödüyor” dedi.