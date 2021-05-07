Doğalgazda yandaşa garantili proje

Trakya'nın doğa harikası Saros Körfezi'ne mahkeme kararı beklenmeden yapılmaya başlanan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) limanı üzerinde soru işaretleri büyüyor. Halihazırda İskenderun ve Aliağa'da LNG santralleri bulunduğunu ve bunların tam kapasite dahi çalışmadığını söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, LNG işinin de yandaş müteahhitlere verildiğini belirtti. Her yerde bu yandaş şirketlerin karşılarına çıktığını ifade eden Gaytancıoğlu, bu projelerde büyük ihtimalle doğalgaz alım ve işletme garantisi verildiğini kaydetti.

AKP'nin hemen her ihaleyi Kolin ve Kalyon inşaat şirketlerine verdiğini vurgulayan Gaytancıoğlu bunların ortağı olduğu Aliağa'daki Etki Liman İşletmeleri'ne ait FSRU (Yüzer depolama ve gazlaştırma tesisi) doğalgaz terminali hakkında Meclis'e bir soru önergesi verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Gaytancıoğlu, “Keşan'ın Sazlıdere Köyü'nde FSRU Limanı yapımı için çalışmaya başlanmıştır. Mahkeme kararları beklenmeden ve hukuk tanımadan gizli bir biçimde yapılan bu çalışma akıllara Aliağa'da yapılmış olan FSRU'yu getirmiştir” dedi. Özellikle Aliağa'daki tesisin uzun süredir kullanılmadığını anlatan Gaytancıoğlu, yandaşlar için havalimanı, köprü, yol gibi farklı bir Hazine garantili proje türetildiğini dile getirdi.

KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ VAR

“Türkiye mevcut boru hatlarıyla ihtiyacı olan doğalgazı karşılayamamakta mıdır” diye soran Gaytancıoğlu, son doğalgaz keşfini de hatırlatarak kaynak çeşitliliğinin fazla olduğunu ve bu FSRU terminallerine ihtiyacın olmadığını kaydetti.

Projeler üzerinde büyük soru işaretleri bulunuyor

LNG limanları üzerinde soru işaretlerinin büyük olduğunu vurgulayan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, işletmeci şirketlere hangi garantilerin verildiğini sordu. Bu şirketlerin Hazine garantisi olmayan işlere girdiğinin görülmediğini söyleyen Gaytancıoğlu, Dönmez'e şu soruları yöneltti: “Etki Liman İşletmeleri ile doğalgaz alım garantili bir anlaşma yapılmış mıdır? Bir anlaşma yapılmış ise hangi fiyattan alım garantisi verilmiştir? Anlaşma kaç yıllıktır? Garanti kapsamında olup alınmamış ya da alınamamış doğalgaz için söz konusu şirkete bir ödeme yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne kadar bir ödeme yapılmıştır?”