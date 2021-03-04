Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Piyasalarda bugün TCMB’nin şubat ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesi, haftalık rezerv, para banka ve menkul kıymet istatistikleri ile şubat ayı reel efektif döviz kuru takip edilecek.

ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle ilgili yeniden oluşan kaygılar küresel hisse senedi piyasasında satışlara yol açtı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın uzun vadeli borçlanma maliyetindeki hızlı artışla ilgili risklere dair bir açıklama yapmasını bekliyorlar.

Ekonominin toparlanmaya başlaması ve ABD mali canlandırma paketi nedeniyle yatırımcıların enflasyon beklentilerinin artması sonrası ABD Hazinesi’nin 10 yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 1.477’ye yükseldi. İlgili tahvil getirisi geçen hafta yüzde 1.6’yı aşmış daha sonra yeniden yüzde 1.4’e gerilemişti.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ ARTTI

Tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken enflasyonda yükselişin nisan ayına kadar sürecek olması nedeniyle her geçen gün Merkez Bankası’ndan (TCMB) yeni faiz artışı beklentileri de kuvvetleniyor.

TCMB Ocak ayında enflasyon raporunda paylaştığı tahmin ve grafiklerden enflasyonun Nisan ayında yüzde 16 civarında zirve yaptıktan sonra yıl sonunda yüzde 9.4’e gerileyeceğini öngörüyor. TCMB’nin paylaştığı grafiklerden Nisan’da enflasyonun gidebileceği en yüksek seviyenin yüzde 17.5 civarında olduğunu biliniyor.

Ekonomistler şubatta yüzde 15.61 olan yıllık enflasyonun mart ve nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşması nedeniyle TCMB’nin de politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar.

Banka dün yatırımcılarla da bir dizi toplantı gerçekleştirirken toplantıda para politikalarına ilişkin söylemlerinde son faiz kararındaki metinleri tekrar etti.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ile piyasa tahmini sırasıyla yüzde 9.4 ve yüzde 10.9, piyasalar enflasyonu düşürecek yeni adım gelmemesi halinde yıl sonu tahminlerinin daha da yukarı revize edilebileceğini belirtiyorlar.

TL’deki yeni değer kayıplarının sınırlı kalmasına rağmen emtia fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon ayrıca baskı altında.

DÖVİZ İŞLEM HACMİ ŞUBATTA 8 MİLYAR DOLAR

Bankacılar yabancı giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyorlar. TCMB verilerine göre bankaların spot, vadeli ve swap dahil TL karşılığı döviz işlem hacmi bu yıl şubat ayında 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı veri 2018 Şubat’ta 18.4 milyar dolardı.

Kasım ayı başındaki 570 seviyelerinden 300 baz puanın altına gerileyen 5 yıl vadeli CDS geçen hafta 1 ay aradan sonra ilk kez 300 baz puanı aşmıştı.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

Öte yandan piyasanın gündemine son günlerde HDP’nin kapanması ve seçim sisteminde yapılabilecek değişiklikler de girdi.

BORSA

ALB Forex tarafından hazırlanan analizde Borsa İstanbul’da karışık seyrin hakim olduğu belirtilerek, “Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksinde devamında bankacılık hisseleri öncülüğünde alımlar hız kazandı. Kapanışa doğru kar satışlarının izlendiği endeks yüzde 0,15 yükseliş ile tamamladı.

Bugün FED başkanı Powell’ın akşam saatlerinde yapacağı konuşma piyasaların dikkatinde olacak. Güne başlarken CDS risk primi 316 seviyesindedir. ABD ve Avrupa borsalarında satıcılı seyir hakim. BIST100 endeksinin satıcılı başlangıç yapmasını beklemekteyiz.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Dolar/TL’de 8.58’den gelen downtrend kırıldıktan bu yana yükselişleri adım adım takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta hafif de olsa 200 günlük ortalama üzerinde mum kapanmıştı. Ancak hemen ertesi gün bu mum geri alındı. 7.21’de tutunan kur adım adım tekrar yükseldi ve dün 7.50 seviyesi test edildi.

Günlük kapanış ise 200 günlüğün bir hayli üzerinde gerçekleşti. Bu durum sürdükçe paritedeki dolar lehine görüntü varlığını koruyabilir. Burada özellikle 7.50 direncini ve 100 günlük ortalamaya denk gelen 7.61 dirençlerini kademeli olarak önemsiyoruz. Olası geri çekilmelerde 200 günlük ortalamanın altına geri çekilirse güç kaybı yaşanabilir.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın, dünkü işlem gününde negatif fiyatlamalarla beraber 1710 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Son günlerde küresel ölçekte doların değer kazanması ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle beraber düşüş trendi içinde kalmayı sürdürüyor.

Bugün için ise kısmen alıcılı işlemlerle, 1714 dolar seviyesinden işlemler devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1720, 1727, 1738, 1747 ve 1764 bölgeleri direnç olarak izlenebilir. Diğer taraftan yeniden oluşabilecek aşağı yönlü işlemlerde ise 1706, 1698, 1680 ve 1672 destek seviyeleri sırasıyla izlemeye alınabilir.