Dolar, euro ve altın sert faiz indirimiyle rekor tazeledi

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık sert faiz indirimi sonrasında dolar/TL 9,48, euro/TL 11,05 ile yeni tarihi zirveleri gördü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmesiyle döviz kurlarında sert yükseliş görüldü.

Karar öncesinde 9,28 olan dolar/TL’de 9,48’lik yeni zirve görüldü. Euro/TL’de de 11,05’lik rekor görüldü.

Piyasada beklenti faiz indiriminin 50 ile 100 baz puan arasında olması yönündeydi.

ALTINDA DA REKOR GELDİ

Güne 528 TL seviyesinden başlayan gram altının fiyatı da TL'deki düşüşe paralel olarak arttı. Gram altın, Türk Lirası karşısında yüzde 2,4 değer kazanarak 540 TL seviyesine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın 872 TL satış ve 893 TL satış fiyatına ulaşırken Cumhuriyet altını 3 bin 481 alış ve 3 bin 557 satış fiyatı ile işlem görüyor.

EYLÜL BAŞINDA DOLAR/TL 8,27 İDİ

Mart ayında TCMB Başkanı olarak atanan Şahap Kavcıoğlu, eylül ayı başına kadar “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözünü vermiş ancak ağustos ayı tüketici enflasyonunun yüzde 19’luk politika faizini aşması sonrasında çark etmişti.

Eylül ayı başında söylem değiştirerek odağına manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonu alan TCMB, faiz indirimi sinyali vermiş, 23 Eylül’de de indirim gelmişti.

Eylül başında 8,27 olan dolar/TL kuru, TCMB’nin bu adımları ve dolarda küresel değerlenmeyle birlikte önceki gün 9,37’lik rekoru görmüştü. Kurda bugün de 9,48’lik rekor görüldü.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararını açıkladı