Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırma ve varlık alımını azaltma tartışmalarını başlatmasıyla dolardaki güçlenme ve TL’deki değer kaybı devam ediyor.

Haziran başında 8,88’i gördükten sonra ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki zirveye ilişkin olumlu beklentilerle 8,28’e kadar gerileyen dolar/TL, yeni haftaya 8,78 seviyesinden başladı. Daha sonra 8,72’ye geriledi.

Biden-Erdoğan zirvesinde piyasa beklentilerinin karşılanmaması ve Fed’in faiz artırım projeksiyonlarını öne çekmesiyle dolar/TL’de yükseliş görüldü.

FED ETKİSİ

ABD’de ekonomik toparlanmanın beklenenden hızlı olması ve enflasyonun beklenenden daha sert artması, Fed’in makas değişimini beraberinde getirdi. Geçen haftaki toplantısında Fed yetkililerinin projeksiyonları 2023 sonuna kadar en az iki faiz artışına işaret etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın ABD ekonomisinin açılmasıyla iyi bir yıl beklediklerini ve enflasyonun beklentilerden hızlı arttığını belirterek, “Ben Fed'in biraz daha şahin duruşa yönelmesi doğal bir durum” çıkışı da Fed’deki makas değişimin bir diğer yansıması oldu.

CNBC'ye konuşan Bullard, “Komite, son altı aydaki yükselişe (enflasyon) şaşırdı. Aralık 2020 ekonomik beklentiler özetine bakarsanız, 2021'de yüzde 4 reel GSYİH büyümesi öngörüyorduk. Şimdi yüzde 7 diyoruz” demişti.

Varlık alımlarının azaltılmasına değinen Bullard, “Başkan geride bıraktığımız toplantıda tartışmayı resmen başlattı” dedi ve yetkililerin bu konuyu artık daha derinlemesine tartışma şansına sahip olacağına işaret etti.

ASYA BORSALARINDA SATIŞLAR

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta verdiği sürpriz sıkılaştırma sinyallerinin ardından gerilerken yatırımcıların para politikasında sıkılaşmanın etkilerini değerlendirmeyi sürdürdüler.

ABD’nin 30 yıllık tahvillerinin getirisi yüzde 2’nin altına gerilerken getiri eğrisi bir miktar daha düzleşti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 geriledi.

Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 3.3 ile Asya piyasalarında en çok düşüş kaybeden endeks olurken bir aydan sonra ilk kez 28 bin seviyesinin altını gördü.

Çin’in lokomotif hisseler endeksi %0.4 ekside açılırken Avustralya borsaları yüzde 1.8 düşüş kaydetti.

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