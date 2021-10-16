Dolarda hükümetin 2022 beklentisi şimdiden aşıldı

Hükümetin geçen ay açıkladığı Orta Vadeli Program'da 2022 için ortalama dolar/TL kuru beklentisi 9,27 olarak yer almıştı. Söz konusu seviye bugün aşıldı. 2023 beklentisine de 50 kuruş kaldı.

Sozcu.com.tr

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Enflasyon artarken Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirmesi dolar/TL’de yükselişi hızlandırırken, resmi belgelerdeki tüm öngörüler de birer birer geçersiz hale geliyor.

Dolar/TL’de bugün 9,2790’lık yeni zirve görülürken, 5 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022 yılı için öngörülen ortalama 9,27’lik beklenti de şimdiden aşılmış oldu.

Hükümet ve TCMB bir politika değişikliğine gidip TL’deki mevcut değer kaybı eğilimini tersine çevirmezse, 2022’de 9,27’lik ortalama kura ulaşmak zor görünüyor.

2023 BEKLENTİSİNE 50 KURUŞ KALDI

Programda ortalama dolar kuru beklentileri 2021 için 8,30, 2022 için 9,27, 2023 için 9,77 ve 2024 için 10,27 olmuştu. Kurdaki mevcut yüksek seviyeler devam ederse, 2021 için belirlenen ortalama 8,30’luk beklentinin aşılması da muhtemel görünüyor.

Uzmanlar, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan gelen mesajların faiz indirimlerinin devamı yönünde olduğunu, hükümetin de enflasyon ve kur artışı yerine büyümeyi öncelediğini ve böyle devam ederse kur ve enflasyonda yükselişin devam etmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor.

TCMB’nin dün yayımladığı piyasa katılımcıları anketinde de 2021 sonu dolar/TL kuru beklentisi 9,22 idi ancak bu seviye de dün aşılmış oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE AŞILDI

Resmi belgelerdeki tahminler ve beklentiler, bir açıdan yarı-hedef olarak da değerlendirilebilir ancak çok yakın vadeli hedeflerin bile tutturulamadığı görülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, temmuz sonunda yaptığı açıklamada, 2021 sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 14,2 olarak açıklamıştı. Eylül başında açıklanan OVP’de ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16,2 olarak açıklandı.

Enflasyon eylülde yüzde 19,58’e yükselirken, uzmanlar yüzde 16,2’lik OVP hedefine ulaşılmasının artık çok zor olduğuna işaret ediyor. TCMB’nin yüzde 14,2’lik hedefi ise çok uzakta kalmış, daha doğrusu TCMB enflasyon hedeflemesini bırakmış, kanunla kendisine verilmiş temel görev olan fiyat istikrarını ikinci plana atmış görünüyor.

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