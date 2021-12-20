Döviz büroları önünde kuyruk oluştu

İktidarın ekonomi politikalarının etkisiyle TL'deki erime bugün de sürerken, piyasanın kalbinin attığı yerlerin başında gelen Kapalıçarşı yine hareketliydi. Döviz büroları önünde kuyruklar oluşurken, benzer manzara halk ekmek büfelerinin önünde yaşanıyor.

Batuhan SERİM

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz konusunda dün akşam yaptığı açıklamalar Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırdı. Yabancı para birimleri karşısında günlük değer kaybı yüzde 7’yi aşan Türk Lirası’ndaki erime nedeniyle döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluştu.

SÖZCÜ, İstanbul Kapalıçarşı’da hem vatandaşların hem esnafın nabzını tuttu. Bir vatandaş “80'lerdeki yağ-gaz kuyruklarını arar hale geldik” dedi.

İşte bazı görüşler:

“ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ”

Türkay Durgut (Emekli) :Piyasalar allak bullak. Kontrol dışı bir yükseliş var. Ne olacağı belli değil. Önümüzü görmek zaten mümkün değil. Doların nerede duracağı da belli değil, nereye düşeceği de belli değil. Öyle bir karamsarlık var Allah hayır etsin. Her şeyin fiyatı fırladı. 3 liraya aldığımız ürün 15 lira oldu Biraz dövizim vardı bozdurmak için geldim. Alan da var, satan da var. Hükümetin acilen tedbir alması lazım. Bu şekilde nereye kadar gidecek bilmiyorum. İktidarın ekonomiye yönelik politikalarını doğru bulmuyorum. Devletin ekonomiyle mücadelede bütün enstrümanları aktif hale getirmesi lazım. Marketlerde fiyatlar şişmiş, bir gariplik var.”

“EKONOMİ POLİTİKASININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

İbrahim Murat Gündoğan: “Döviz yükseldikçe her şeye zam geliyor. Ekonomik sorunlarla devlet yeterince mücadele etmiyor. Ekonomik gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bu ekonomi politikasını değiştirmeleri gerekiyor.”

“GAZ, YAĞ KUYRUKLARINI ARAR OLDUK”

Çetin Övünç: “Ekonomik politikaların son derece başarısız ve bilgisizce yönetilmesi altını ve dövizi bu duruma getiriyor. Tez elden bu hükümetin istifa edip, yerine taze kanların gelip ekonomiyi düzeltebileceğini düşünüyorum. Marketler ürün satmıyorlar, stok yapıyorlar ama stokçuları engellemek de hükümetin görevi, halk bir şey yapamaz. 12 Eylül’den önce yağ, tüp kuyruklarında bekliyorduk ya ben o günleri arıyorum şu anda. Çünkü ben 12 Eylül’ü gördüm. Bir yağ için bir saat bekledim ama şu anda bir yağ almak için 10 saat çalışıyorum.”

“ÜLKEYİ PARSEL PARSEL SATTILAR, ÜLKENİN HİÇBİR DEĞERİ KALMADI”

Hakan Burak Köksolak (Kapalı Çarşı esnafı): “Diyecek bir şey yok. Ekonomi ortada zaten. İnsanların hali ortada, bomboş Kapalıçarşı. Esnaf yaptığı işleri geri kapatamadıktan sonra batar. Her gün devalüasyon oluyor. Her gün döviz fiyatı yüzde 6-7 artıyor. Nas suresiyle alakası yok bu işin. Hiç kimse şu anda bir şey almıyor. İşler zaten rezalet durumda. Biz mevcut olanı koruyalım yeter bu bize. Bizim derdimiz şu, cumhurbaşkanı zannediyor ki faiz enflasyon neticesi. Öyle değil bu enflasyon faizin neticesidir. Cahillik başka hiçbir şey değil. Ülkeyi parsel parsel sattılar, ülkenin hiçbir değeri kalmadı. Çeyrek altının 1.600 lira dayandığı bir ülkede nasıl bir ekonomi olabilir? Gram altın bin lira. Kendi ellerinde ne varsa onu değerlendiriyorlar.”

HALK EKMEK KUYRUKLARI UZUYOR

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