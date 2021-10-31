Döviz cinsi garantiler kara delik haline geldi

Garantilerin TL’ye çevrilmesini isteyen CHP’li Ahmet Akın, “Kur farkı vatandaş için Kara Kış Fonu olmalı” dedi.

Başak KAYA

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Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü, tünel otoyollar için verilen garantilerin kalan tutarları kur artışı nedeniyle 179 milyar 635 milyon liradan 226 milyar 496 milyon liraya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Döviz üzerinden verilen garantiler, bütçede kara deliğe dönüştü. Artan kur nedeniyle yıllarca yapılacak ödemeler de şimdiden arttı. Garantiler Türk Lirası'na çevrilmeli ve böylece garantilere ödenecek kur farkı vatandaşımız için Kara Kış Fonu olarak kullanılmalı” dedi. Sayıştay'ın raporunda 2020 yılından sonra kalan Türk Lirası cinsinden toplam garanti tutarının 179 milyar 635 milyon 821 bin 290 TL olarak yer aldığını anımsatan Akın, şöyle devam etti:

VATANDAŞIN CEBİNDEN

“Kalan köprü ve otoyollara araç geçiş ya da gelir garantileri dolar ve Euro üzerinden verildi. Döviz kuru arttığı sürece kamunun garanti yükü de katlanıyor. Bu para vatandaşlarımızın cebinden çıkıyor Köprü ve otoyollara verilen kalan garanti tutarı 20 milyar 540 milyon dolar ile 2 milyar 952 milyon 706 bin Euro. Yani yaklaşık 226 milyar 496 milyon TL.”

Kur farkı toplam 46.8 milyar lira

Ahmet Akın, yalnızca 10 aydaki kur artışı nedeniyle kalan garanti tutarındaki artışın tam 46 milyar 860 milyon 136 bin 390 lira olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu tutar kur arttığı sürece daha da artacak. Kalan garanti tutarı elbette geçen araç sayısına göre değişiklik gösterebilir. Ancak bu otoyol ve köprülerin yılın ancak belli zamanlarında belli doluluğa ulaştığı biliniyor. Kısaca yanlış politikalar yüzünden yaşanan kur artışı kamunun garanti yükünü de artırdı.”