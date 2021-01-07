Döviz mevduatları rekor kırmaya devam ediyor

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 31 Aralık ile biten haftada, 25 Aralık ile biten haftaya göre 854 milyon dolar artarak, 234 milyar 804 milyon dolardan 235 milyar 658 milyon dolara çıktı.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 31 Aralık ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 25 Aralık ile biten haftaya göre 1 milyar 864 milyon dolar artarak, 148 milyar 331 milyon dolardan 150 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

31 Aralık ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da artış gösterdi. 25 Aralık ile biten haftada 262 milyar 108 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 31 Aralık ile biten haftada, 1 milyar 658 milyon dolar artarak 263 milyar 766 milyon dolara çıktı.