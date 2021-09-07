Dünya tersine döndü: Bankalar hükümetin ‘bireysel kredileri kısın’ talebine karşı çıktı

Son yıllarda kredileri istendiği kadar artırmadıkları için hükümetin hedefinde olan bankalar, bu defa 'bireysel kredileri kısın' talebiyle karşılaştı. Bloomberg'in aktardığına göre, bankacılardan BDDK Başkanı Akben'in sözlerine itiraz geldi.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda hükümet, birçok kez resmi ve gayriresmi yollardan bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etti. Hatta, özel bankalar, birçok örnekte, kredileri hükümetin istediği ölçüde artırmadığı için hükümetin eleştirilerinin hedefinde yer aldı.

Ancak son haftalarda bunun tam tersi bir durum yaşanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 10 gün önce yaptığı açıklamada “Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var” demişti ancak Bloomberg'in bugün yayımladığı bir haber, bankaların bu talebi olumlu karşılamadığını ortaya koyuyor.

BDDK BAŞKANI İSTEDİ, BANKACILAR KARŞI ÇIKTI

Hükümet, bireysel kredilerdeki artışın enflasyondaki artışı ve cari açığı körüklediğini öne sürüyor ve bunun da bir faiz artışı baskısı yaratmasından çekiniyor. Bu nedenle, enflasyon artışını, faiz artırmadan frenlemenin yolunu arıyor.

Bloomberg'den Aslı Kandemir'in “Türk bankaları görüşmede tüketici kredilerini kısma çağrılarına direndi” başlıklı haberde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in geçen hafta perşembe günü bankaların üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmedeki tartışmayı aktardı.

Görüşmenin tutanaklarına dayandırılan haberde, Akben'in kurumsal krediler ile bireysel krediler arasındaki faiz farkının çok daraldığına ve bu nedenle bireysel kredilere dönük talebin arttığına işaret ettiği, bireysel kredilerde artışın frenlenmesini istediği ancak bankacıların bu değerlendirme ve talebe itiraz ettiği aktarıldı.

Bankacılarsa, tüketici kredilerindeki artış oranının enflasyon oranının altında olduğunu ve risklerin makul seviyelerde bulunduğunu öne sürdü.

Ortalama kredi faizleri, tüketici kredilerinde yüzde 22, ticari kredilerde yüzde 20,7 seviyesinde bulunuyor.

‘BU TÜR ÖNLEMLERE İHTİYAÇ YOK’

BDDK'nın görüşmede ayrıca, sorunlu kredilerin yasal takibe atılmasını geciktiren düzenlemeyi de son tarih olan eylül ayından sonra uzatmayacağını bankacılara ilettiği aktarıldı.

BDDK Başkanı Akben'in bireysel kredilerdeki artışı frenlemek için kredi ücret ve komisyonlarını artırmayı değerlendirdiklerini de bankacılara söylediği belirtildi.

Bir diğer seçeneğin ise TCMB'nin bireysel kredilerle ilgili zorunlu karşılık artışına gitmesinin olduğu belirtildi. Bankacılarsa bu tür önlemlere ihtiyaç olmadığını savundu.

FAİZ İNDİRİMİ İLE KREDİYİ KISIN ÇAĞRISI BİRLİKTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimi çağrısı yaparken Bakan Elvan ile BDDK'nın bireysel kredilerin frenleme çağrısı yapmasının politika yapıcılar arasındaki görüş farklılığının bir işareti de olabileceği belirtilen haberde, geçen seneki seviyelerde olmasa da son dönemde tüketici kredileri hacminin artışında hızlanma olduğu belirtildi.

2021'de yıl başından bu yana tüketici kredisi hacmi yüzde 10'luk artış gösterirken, bunda kredi kartı borçlarındaki yüzde 23'lük artış etkili oldu. Bu dönemde ticari kredilerdeki artış ise yüzde 6,3'te kaldı.

Tüketici enflasyon ağustos ayında yüzde 19,25 ile yüzde 19’luk TCMB politika faizini geçmişti. “Beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözü veren TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki yatırımcı toplantısında enflasyonda daha düşük olan çekirdek göstergelere ve beklenen enflasyona bakacaklarının sinyalini vermişti.

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