Dünya TL’nin değer kaybını konuşuyor: Yatırımcı erken saatte satmaya başladı

Cumartesi sabaha karşı sürpriz bir kararla Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla birlikte yaşanan güven kaybının yansımaları pazartesi günü uluslararası kamuoyunda gözler önüne serildi…

Dünyanın önde gelen finans gazetelerinden İngiltere merkezli Financial Times, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg ve İngiliz haber ajansı Reuters Türk Lirası’nın değer kaybını birinci gündem maddesi yaptı.

“ERDOĞAN GÖREVDEN ALDI, TL DEĞER KAYBETTİ”

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, “Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla birlikte Türk Lirası yüzde 14 değer kaybetti ve para politikaları konusunda endişeler arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Lirası’nın en düşük seviyesinden yukarı çekmeye çalışan kilit güç olarak tanınan merkez bankası başkanını görevden alması ile Türk Lirası yüzde 14’lere varan değer kaybı yaşadı” yorumunu yaptı.

Financial Times, Asya-Pasifik piyasasının açılmasıyla birlikte 7.22 seviyelerindeki doların 8.4 seviyelerine çıktığını hatırlattı. Eva Szalay ve Adam Samson imzalı haberde, “Cumartesinin erken saatlerinde Naci Ağbal’ın görevden alınması Türkiye’yi daha geleneksel para politikası izleme kararını destekleyen yerel ve yabancı yatırımcıda şok etkisi yarattı” ifadesine yer verdi.

‘KARANLIK VE UZUN BİR PAZARTESİ OLACAK’

İngiliz haber ajansı Reuters da kapsamlı bir analiz yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ağbal’ı görevden almasının ardından Türk Lirası’nın en düşük seviyesine yaklaştığını hatırlatan Reuters, “Eski bir bankacı olan ve hükümetteki partide görev alan Şahap Kavcıoğlu’nun Cumartesi sabahı göreve gelmesi Erdoğan’ın 2019’un ortasından beri üçüncü görev değişimi oldu” yorumunu yaptı.

Reuters, Goldman Sachs ve diğer derecelendirme kuruluşlarının Ağbal yönetiminde daha sert bir düşüş göstereceğini umut ettiğini yazan Reuters, yaşanan bu değişimin gelişmekte olan pazar ekonomisine büyük zarar vereceğini ve bankanın itibarına hasar verdiğini yazdı.

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir Türk fon yöneticisi, “Çok karanlık ve uzun bir pazartesi olacak” yorumunu yaptı.

BLOOMBERG: ENDİŞELERİ ARTIRDI



ABD merkezli Bloomberg de Türk lirasının değer kaybını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ağbal’ı görevden almasının ardından yaşadığını yazdı.

Bloomberg, “Merkez Bankası’nın itibarını yeniden kurmaya çalışan Ağbal’ın görevden alınması ülkenin bir kez daha dibi görme yoluna gireceği konusunda endişeleri artırdı. Ağbal’ın hamleleri yatırımın Türk pazarına girmesi sağlamıştı” yorumunu yaptı.

Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamayan bir yetkili, “Piyasalar açıldıkça yatırımcı TL satma yarışına girdi” yorumunu yaptı.

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