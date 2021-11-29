Ekonomiye güven kasımda geriledi

Ekonomik güven endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 2 düşerek eşik değerin altına geriledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2021 dönemine ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜKETİCİ GÜVENİ TARİHİ DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Geçtiğimiz hafta, tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 7,3 oranında azalarak tarihi düşük seviyeye gerilemişti.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalırken reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artış gösterdi.

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